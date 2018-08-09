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Аэропорт "Борисполь" уплатил почти 13 миллионов гривен штрафа

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Аэропорт "Борисполь" выплатил штраф в размере 13 миллионов гривен
Аэропорт "Борисполь" выплатил штраф в размере 13 миллионов гривен / galfinance.info

Международный аэропорт "Борисполь" уплатил штраф в размере 12,78 миллионов гривен, что в январе 2017 года наложил Антимонопольный комитет Украины за установление завышенной платы субъектам, которые предоставляют услуги по наземному обслуживанию авиакомпаниям.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев.

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"Больше года длился судебный процесс. Сегодня пришло письмо от "Борисполя" об исполнении решения и уплаты штрафа", – отметил Терентьев.

Напомним, в январе 2017 года Антимонопольный комитет наложил штраф на крупнейший в Украине международный аэропорт "Борисполь" в размере 12,78 миллионов гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке специализированных услуг аэропорта в части аэропортового наземного обслуживания.

Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, что обеспечивает 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Теги: Новости Украины Деньги Штрафы Новости Борисполя
Источник: 24 Канал
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