Аеропорт "Бориспіль" сплатив майже 13 мільйонів гривень штрафу

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" сплатив штраф у розмірі 12,78 мільйонів гривень, що в січні 2017 року року наклав Антимонопольний комітет України за встановлення завищеної плати суб'єктам, які надають послуги з наземного обслуговування авіакомпаніям.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв.

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"Більше року тривав судовий процес. Сьогодні прийшов лист від "Борисполя" про виконання рішення та сплату штрафу", – зазначив Терентьєв.

Нагадаємо, у січні 2017 року Антимонопольний комітет наклав штраф на найбільший в Україні міжнародний аеропорт "Бориспіль" у розмірі 12,78 мільйонів гривень за зловживання монопольним становищем на ринку спеціалізованих послуг аеропорту в частині аеропортового наземного обслуговування.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є державним підприємством, що забезпечує 68% всіх авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника – авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".