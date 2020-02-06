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      Аэропорт "Херсон" закрыли из-за непогоды

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      В Херсоне бушует непогода / twitter.com/IrrNews

      В Херсонской области закрыли международный аэропорт "Херсон" из-за сложных погодных условий. Пока неизвестно, когда аэропорт возобновит работу.

      Рейс Херсон – Киев задержали, а рейс Херсон – Стамбул отменили, говорится на сайте аэропорта.

      Обратите внимание: Снег, метели и штормовой ветер: где в Украине ждать непогоду

      На дорогах области работают 78 единиц техники, сообщили в пресс-службе Херсонской ОГА.

      Проезд автотранспорта по всем автодорогам государственного и местного значения обеспечен.

      В то же время из-за ухудшения погоды отсутствует электроснабжение в 134 населенных пунктах области. Для восстановления электроэнергии задействовано 97 единиц техники, работает 91 бригада и 330 сотрудников "Херсоноблэнерго".

      Украину накрыла непогода: что известно?
      В Украине 4 – 6 февраля синоптики прогнозировали значительное ухудшение погодных условий. В Карпатах идет дождь и мокрый снег, дует сильный ветер. Возможны метели и снежные заносы. Непогода накрыла центральные области, а также восток и юг.

      Из-за сильного ветра и налипания мокрого снега без света остались 600 населенных пунктов в 13 областях Украины. Осложнения погодных условий привело к срабатыванию системы защиты линий электропередач.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Транспорт Погода Новости Херсона авиация Непогода в Украине
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