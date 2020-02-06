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      Аеропорт "Херсон" закрили через негоду

      28 Читать новость на русском
      У Херсоні вирує негода / twitter.com/IrrNews

      У Херсонській області закрили міжнародний аеропорт "Херсон" через складні погодні умови. Наразі невідомо, коли аеропорт відновить роботу.

      Рейс Херсон – Київ затримали, а рейс Херсон – Стамбул скасували, мовиться на сайті аеропорту.

      Зверніть увагу: Сніг, хуртовини і штормовий вітер: де в Україні чекати негоду

      На дорогах області працюють 78 одиниць техніки, повідомили у пресслужбі Херсонської ОДА.

      Проїзд автотранспорту всіма автошляхами державного та місцевого значення забезпечено.

      Водночас через погіршення погоди відсутнє електропостачання у 134 населених пунктах області. Для відновлення електроенергії задіяно 97 одиниць техніки, працює 91 бригада і 330 співробітників "Херсонобленерго".

      Україну накрила негода: що відомо?В Україні 4 – 6 лютого синоптики прогнозували значне погіршення погодних умов. У Карпатах падає дощ та мокрий сніг, дує сильний вітер. Можливі хуртовини та снігові замети. Негода накрила центральні області, а також схід та південь.

      Через сильний вітер та налипання мокрого снігу без світла залишилися 600 населених пунктів у 13 областях України. Ускладнення погодних умов призвело до спрацювання системи захисту ліній електропередач.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Херсона авіація Негода в Україні Погода Транспорт
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