Аеропорт "Херсон" закрили через негоду

У Херсонській області закрили міжнародний аеропорт "Херсон" через складні погодні умови. Наразі невідомо, коли аеропорт відновить роботу.

Рейс Херсон – Київ затримали, а рейс Херсон – Стамбул скасували, мовиться на сайті аеропорту.

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На дорогах області працюють 78 одиниць техніки, повідомили у пресслужбі Херсонської ОДА.

Проїзд автотранспорту всіма автошляхами державного та місцевого значення забезпечено.

Водночас через погіршення погоди відсутнє електропостачання у 134 населених пунктах області. Для відновлення електроенергії задіяно 97 одиниць техніки, працює 91 бригада і 330 співробітників "Херсонобленерго".

Україну накрила негода: що відомо?В Україні 4 – 6 лютого синоптики прогнозували значне погіршення погодних умов. У Карпатах падає дощ та мокрий сніг, дує сильний вітер. Можливі хуртовини та снігові замети. Негода накрила центральні області, а також схід та південь.



Через сильний вітер та налипання мокрого снігу без світла залишилися 600 населених пунктів у 13 областях України. Ускладнення погодних умов призвело до спрацювання системи захисту ліній електропередач.