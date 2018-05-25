Аэропорт "Киев" необычным образом присоединился к акции в поддержку Сенцова

С 25 мая на табло столичного аэропорта "Киев" будет присутствовать надпись "FREESENTSOV".

Об этом на своей странице в Facebook написала активистка Полина Кельм.

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Друзья, у нас отличная новость: аэропорт "Киев" присоединился к акции в поддержку Олега Сенцова. Сегодня на табло аэропорта будет постоянно присутствовать строка – #FREESENTSOV,

– говорится в сообщении.

Добавим, что 25 мая Европейская киноакадемия обнародовала обращение в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, которое подписали продюсеры, актеры и режиссеры из Германии, Великобритании, Франции, Польши, Венгрии, Финляндии и России, а также 1750 членов других организаций.

Напомним, 14 мая незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что начинает голодовку. Такой шаг он объясняет требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.