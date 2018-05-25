Аеропорт "Київ" у незвичний спосіб приєднався до акції на підтримку Сенцова

З 25 травня на табло столичного аеропорту "Київ" буде присутній напис "FREESENTSOV".

Про це на своїй сторінці у Facebook написала активістка Поліна Кельм.

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Друзі, в нас чудова новина: аеропорт "Київ" долучився до акції на підтримку Олега Сенцова. Від сьогодні на табло аеропорту буде постійно присутня строка - #FREESENTSOV,

– йдеться у повідомленні.

Додамо, що 25 травня Європейська кіноакадемія оприлюднила звернення на підтримку українського режисера Олега Сенцова, яке підписали продюсери, актори та режисери з Німеччини, Великобританії, Франції, Польщі, Угорщини, Фінляндії і Росії, а також 1750 членів інших організацій.

Нагадаємо, 14 травня незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов заявив, що розпочинає голодування. Такий крок він пояснює вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму.

