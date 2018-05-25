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"Не дайте Олегові померти": Європейська кіноакадемія зробила гучну заяву щодо Сенцова

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25 травня минає 12-й день голодування українського режисера Олега Сенцова
25 травня минає 12-й день голодування українського режисера Олега Сенцова / ua.news

Звернення Європейської кіноакадемії підписали продюсери, актори та режисери з Німеччини, Великобританії, Франції, Польщі, Угорщини, Фінляндії і Росії, а також 1750 членів інших організацій

25 травня минає 12-й день голодування українського режисера Олега Сенцова. Його адвокат Дмитро Дінзе повідомляє, що Сенцов планує навіть прийняти смерть, якщо висловлені ним вимоги не будуть виконані, пишуть на офіційному сайті Європейської кіноасоціації.

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Ми глибоко стурбовані та ще раз просимо, щоб його негайно і беззастережно звільнили! Будь ласка, допоможіть нам допомогти йому, зверніться до свого міністра закордонних справ, вашого депутата і посольства Росії у вашій країні. Попросіть їх зробити все можливе для звільнення Олега Сенцова! Ми повинні діяти зараз!
– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у зверненні кіноасоціації виклали розповідь про те, як Сенцова затримали та незаконно ув'язнили в Росії.

Також під текстом звернення розмістили шаблон, скориставшись яким, можна написати лист у відповідні російські дипустанови з проханням звільнити українського режисера.

Зазначимо, що звернення підписали продюсери, актори та режисери з Німеччини, Великобританії, Франції, Польщі, Угорщини, Фінляндії і Росії, а також 1750 членів інших організацій – партнерів європейської кіноспільноти. Серед них – Українська кіноакадемія (UFA) та Спілка кінематографістів України.

Нагадаємо, 14 травня незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов заявив, що розпочинає голодування. Такий крок він пояснює вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму.

 
Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
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