Українська громада в Португалії влаштувала акцію на підтримку Сенцова

Українська громада у Лісабоні провела акцію на підтримку вимог незаконно засудженого у РФ українського режисера Олега Сенцова. Несли український прапор, плакати із фотографіями політичного в'язня та написами "Стоп Путін".

Про це повідомили на сайті Спілки українців у Португалії.

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"Олег вимагає звільнення всіх українських політичних в'язнів Кремля, при цьому про власне звільнення він не просить. Завзятість і принциповість Олега дозволяють думати, що він дійсно піде до кінця і готовий голодувати аж до смертельного результату, якщо його вимоги не виконають. У цих умовах ми не можемо мовчати і залишатися байдужими", – зазначається у зверненні.

У документі йдеться про те, що в Росії з політичних мотивів позбавлені свободи та права на справедливий суд 64 українці. До них застосовують тортури, чинять тиск. Люди перебувають у неприйнятних умовах ув'язнення, втрачають фізичне та психічне здоров'я. До них не допускають українських консулів і не надають належної медичної допомоги. У деяких з них терміни несправедливого ув'язнення досягають 22 років.

"Українські митці, науковці, громадські діячі звертаються до світової громадськості проявити солідарність з Україною і вимагати у політичного керівництва РФ термінового звільнення Олега Сенцова та інших політичних вязнів, що утримуються у тюрмах РФ. На нашу думку, однією з форм цивілізованого тиску на Москву, міг би бути бойкот і неучасть у чемпіонаті світу з футболу 2018, що має пройти в РФ", – йдеться у повідомленні.