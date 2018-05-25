Украинцы в Португалии устроили акцию в поддержку Сенцова

Украинская община в Лиссабоне провела акцию в поддержку требований незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова. Несли украинский флаг, плакаты с фотографиями политического заключенного и надписями "Стоп Путин".

Об этом сообщили на сайте Союза украинцев в Португалии.

Читайте также: Алиев рассказал, как сделать акции в поддержку Сенцова действенными

"Олег требует освобождения всех украинских политических заключенных Кремля, при этом о собственном освобождении он не просит. Упорство и принципиальность Олега позволяют думать, что он действительно пойдет до конца и готов голодать до смертельного исхода, если его требования не выполнят. В этих условиях мы не можем молчать и оставаться равнодушными", – отмечается в обращении.

В документе говорится о том, что в России по политическим мотивам лишены свободы и права на справедливый суд 64 украинца. К ним применяют пытки, оказывают давление. Люди находятся в неприемлемых условиях заключения, теряют физическое и психическое здоровье. К ним не допускают украинских консулов и не оказывают должной медицинской помощи. У некоторых из них сроки несправедливого заключения достигают 22 лет.

"Украинские деятели, ученые, общественные деятели обращаются к мировой общественности проявить солидарность с Украиной и требовать у политического руководства РФ срочного освобождения Олега Сенцова и других политических заключенных, содержащихся в тюрьмах РФ. По нашему мнению, одной из форм цивилизованного давления на Москву мог бы быть бойкот и неучастие в чемпионате мира по футболу 2018, который должен пройти в РФ", – говорится в сообщении.