"Не дайте Олегу умереть": Европейская киноакадемия сделала заявление относительно Сенцова

Обращение Европейской киноакадемии подписали продюсеры, актеры и режиссеры из Германии, Великобритании, Франции, Польши, Венгрии, Финляндии и России, а также 1750 членов других организаций

25 мая проходит 12-й день голодовки украинского режиссера Олега Сенцова. Его адвокат Дмитрий Динзе сообщает, что Сенцов планирует даже принять смерть, если высказанные им требования не будут выполнены, пишут на официальном сайте Европейской киноассоциации.

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Мы глубоко обеспокоены и еще раз просим, чтобы его немедленно и безоговорочно освободили! Пожалуйста, помогите нам помочь ему, обратитесь к своему министру иностранных дел, вашему депутату и посольству России в вашей стране. Попросите их сделать все возможное для освобождения Олега Сенцова! Мы должны действовать сейчас!

– говорится в сообщении.

Кроме этого, в обращении киноассоциации выложили рассказ о том, как Сенцова задержали и незаконно посадили в тюрьму в России.

Также под текстом обращения разместили шаблон, воспользовавшись которым, можно написать письмо в соответствующие российские диппредставительства с просьбой освободить украинского режиссера.

Отметим, что обращение подписали продюсеры, актеры и режиссеры из Германии, Великобритании, Франции, Польши, Венгрии, Финляндии и России, а также 1750 членов других организаций – партнеров европейского киносообщества. Среди них – Украинская киноакадемия (UFA) и Союз кинематографистов Украины.

Напомним, 14 мая незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что начинает голодовку. Такой шаг он объясняет требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.