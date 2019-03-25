Аэропорт в Кропивницком может получить статус международного

На ремонт аэропорта для обеспечения выполнения всех необходимых стандартов планируется выделить 35 миллионов гривен. Получить статус международного аэропорт может уже осенью этого года.

По словам народного депутата Украины Александра Горбунова во время пресс-конференции, первоначально предполагалось государственное финансирование аэропортов в Кропивницкому и Гостомеле, между которыми должны разделить 90 миллионов гривен. Однако, в НАУ приняли решение все средства направить на работы в Гостомеле.

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Отмечается, что после повторного рассмотрения комиссией вопроса финансирования, было принято решение выделить деньги на ремонт аэропорта из Фонда государственных инвестиционных пpоектов.

Как результат, на восстановление, ремонт и обеспечение выполнения условий соответствующих стандартов направлено сумму в размере 35 миллионов гривен.

Напомним, что Международный аэропорт "Ужгород", который прекратил работу в феврале 2016 года, возобновил свою работу после договоренностей с президентом Словакии. Аэропорт заработал 15 марта.