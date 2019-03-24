Российские самолеты с военными снова прибыли в Венесуэлу

В столицу Венесуэлы Каракас прилетели 2 самолета Министерства обороны России – Ил-62 и Ан-124 – один из крупнейших транспортных самолетов в мире. На самолетах прибыли 99 российских военнослужащих или бойцов частных военных компаний.

Российские бойцы прибыли в Венесуэлу во главе с генералом Василием Тонкошкуровым – начальником Главного штаба Сухопутных сил российской армии, сообщает местное издание NoticieraDigital. Об этом пишут и блогеры, которые освещают события в Венесуэле. В Минобороны России не комментируют сообщения о прибытии в Венесуэлу самолетов.

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В интернете появились фото и видео со взлетного поля. На кадрах зафиксирована группа мужчин.

Altri russi in Venezuela. Si parla di 100 uomini guidati da generale Vasily Tonkoshkurov. Forze speciali o contractors. Via Defence Blog and CNW. pic.twitter.com/xUdVxd8a05 — guido olimpio (@guidoolimpio) 24 марта 2019 г.

Hoy #23Mar llegaron al aeropuerto de Maiquetía una comitiva de 99 militares rusos, al mando del ministro de la Defensa del país mayor gral Vasilly Tonkoshkurov. Fueron recibidos en rampa presidencial por la VA Marianny Mata #MaduroRegime @marcorubio pic.twitter.com/4plFmxjazM — RT Noticias Venezuela (@RTnoticiasVE) 24 марта 2019 г.

Самолеты прибыли в Каракас из Сирии через Дакар. Об этом свидетельствуют данные компьютерных программ, которые отслеживают место пребывания самолета в реальном времени.

Así fue la ruta que siguió el Ilyushin IL-62 desde Dakar, Senegal; hasta llegar al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Caracas Venezuela.



https://t.co/UUH5jWT9Dk pic.twitter.com/Z1iNyMixDd — Webinfomil.com (@Webinfomil) 23 марта 2019 г.

Это уже не впервые российские бойцы прибывают в Венесуэлу. Так, в конце января около 500 российских наемников прилетели в Венесуэлу, чтобы охранять диктатора Николаса Мадуро от протестующих. Среди прибывших были наемники частной военной компании "Вагнера", которые до недавнего времени воевали на стороне боевиков на Донбассе. В России такую информацию традиционно опровергали.

А еще 30 января в Москве приземлился самолет российской авиакомпании Nordwind, вылетевший из Венесуэлы с, вероятно, 20 тоннами золота.

Что известно о событиях в Венесуэле?

В конце января 2019 года в Венесуэле вспыхнули многотысячные протесты против политики президента-диктатора Николаса Мадуро и с требованием о его отставке. За 6 лет управления страной Мадуро завел ее в глубокий экономический кризис. Так, за 2018 год инфляция в Венесуэле составила более миллиона процентов. В стране не хватает еды, лекарств и даже туалетной бумаги.



Во время массовых протестов в столкновениях с правоохранителями погибли от 4 до 25 человек, сотни людей пострадали.



Оппозицию в Венесуэле возглавил руководитель парламента Хуан Гуайдо. Национальная ассамблея страны провозгласила его временным президентом. Это решение признали более 50 стран. Несмотря на санкции США и массовые протесты, сам Мадуро уходить с должности не собирается, поэтому беспокойство в Венесуэле продолжается. В последнее время там возникали проблемы с электричеством и водой – из кранов текла вода с нефтью.

Смотрите видео о протестах в Венесуэле: