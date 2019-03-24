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      Российские самолеты с военными снова прибыли в Венесуэлу

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      В Венесуэлу уже второй раз прилетели российские наемники, которые прибывали для охраны диктатора Мадуро
      В Венесуэлу уже второй раз прилетели российские наемники, которые прибывали для охраны диктатора Мадуро / Twitter-акаунт guido olimpio

      В столицу Венесуэлы Каракас прилетели 2 самолета Министерства обороны России – Ил-62 и Ан-124 – один из крупнейших транспортных самолетов в мире. На самолетах прибыли 99 российских военнослужащих или бойцов частных военных компаний.

      Российские бойцы прибыли в Венесуэлу во главе с генералом Василием Тонкошкуровым – начальником Главного штаба Сухопутных сил российской армии, сообщает местное издание NoticieraDigital. Об этом пишут и блогеры, которые освещают события в Венесуэле. В Минобороны России не комментируют сообщения о прибытии в Венесуэлу самолетов.

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      В интернете появились фото и видео со взлетного поля. На кадрах зафиксирована группа мужчин.

      Самолеты прибыли в Каракас из Сирии через Дакар. Об этом свидетельствуют данные компьютерных программ, которые отслеживают место пребывания самолета в реальном времени.

      Это уже не впервые российские бойцы прибывают в Венесуэлу. Так, в конце января около 500 российских наемников прилетели в Венесуэлу, чтобы охранять диктатора Николаса Мадуро от протестующих. Среди прибывших были наемники частной военной компании "Вагнера", которые до недавнего времени воевали на стороне боевиков на Донбассе. В России такую информацию традиционно опровергали.

      А еще 30 января в Москве приземлился самолет российской авиакомпании Nordwind, вылетевший из Венесуэлы с, вероятно, 20 тоннами золота.

      Что известно о событиях в Венесуэле?
      В конце января 2019 года в Венесуэле вспыхнули многотысячные протесты против политики президента-диктатора Николаса Мадуро и с требованием о его отставке. За 6 лет управления страной Мадуро завел ее в глубокий экономический кризис. Так, за 2018 год инфляция в Венесуэле составила более миллиона процентов. В стране не хватает еды, лекарств и даже туалетной бумаги.

      Во время массовых протестов в столкновениях с правоохранителями погибли от 4 до 25 человек, сотни людей пострадали.

      Оппозицию в Венесуэле возглавил руководитель парламента Хуан Гуайдо. Национальная ассамблея страны провозгласила его временным президентом. Это решение признали более 50 стран. Несмотря на санкции США и массовые протесты, сам Мадуро уходить с должности не собирается, поэтому беспокойство в Венесуэле продолжается. В последнее время там возникали проблемы с электричеством и водой – из кранов текла вода с нефтью.

      Смотрите видео о протестах в Венесуэле:

       

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      Теги: Новости России авиация Венесуэла
      Источник: 24 Канал
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