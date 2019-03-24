Російські літаки з військовими знову прибули до Венесуели

До столиці Венесуели Каракаса прилетіли 2 літаки Міністерства оборони Росії – Іл-62 та Ан-124 – один із найбільших транспортних літаків у світі. На літаках прибули 99 російських військовослужбовців або ж бійців приватних військових компаній.

Російські бійці прибули до Венесуели на чолі з генералом Василем Тонкошкуровим – начальником Головного штабу Сухопутних сил російської армії, повідомляє місцеве видання NoticieraDigital. Про це пишуть і блогери, які висвітлюють події у Венесуелі. У Міноборони Росії не коментують повідомлення про прибуття до Венесуели літаків.

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В інтернеті з'явилися фото і відео зі злітного поля. На кадрах зафіксована група чоловіків.

Altri russi in Venezuela. Si parla di 100 uomini guidati da generale Vasily Tonkoshkurov. Forze speciali o contractors. Via Defence Blog and CNW. pic.twitter.com/xUdVxd8a05 — guido olimpio (@guidoolimpio) 24 марта 2019 г.

Hoy #23Mar llegaron al aeropuerto de Maiquetía una comitiva de 99 militares rusos, al mando del ministro de la Defensa del país mayor gral Vasilly Tonkoshkurov. Fueron recibidos en rampa presidencial por la VA Marianny Mata #MaduroRegime @marcorubio pic.twitter.com/4plFmxjazM — RT Noticias Venezuela (@RTnoticiasVE) 24 марта 2019 г.

Літаки прибули до Каракаса із Сирії через Дакар. Про це свідчать дані комп’ютерних програм, які відстежують місце перебування літака в реальному часі.

Así fue la ruta que siguió el Ilyushin IL-62 desde Dakar, Senegal; hasta llegar al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Caracas Venezuela.



https://t.co/UUH5jWT9Dk pic.twitter.com/Z1iNyMixDd — Webinfomil.com (@Webinfomil) 23 марта 2019 г.

Це вже не вперше російські бійці прибувають до Венесуели. Так, наприкінці січня близько 500 російських найманців прилетіли до Венесуели, щоб охороняти диктатора Ніколаса Мадуро від протестувальників. Серед прибулих були найманці приватної військової компанії "Вагнера", які донедавна воювали на стороні бойовиків на Донбасі. У Росії таку інформацію традиційно спростовували.

А ще 30 січня у Москві приземлився літак російської авіакомпанії Nordwind, який вилетів з Венесуели з, ймовірно, 20 тоннами золота.

Що відомо про події у Венесуелі? Наприкінці січня 2019 року у Венесуелі спалахнули багатотисячні протести проти політики президента-диктатора Ніколаса Мадуро та з вимогами про його відставку. За 6 років керування країною Мадуро завів її у глибоку економічну кризу. Так, за 2018 рік інфляція у Венесуелі сягнула понад мільйон відсотків. У країні бракує їжі, ліків та навіть туалетного паперу.



Під час масових протестів у сутичках з правоохоронцями загинули від 4 до понад 25 осіб, сотні людей постраждали.



Опозицію у Венесуелі очолив керівник парламенту Хуан Гуайдо. Національна асамблея країни проголосила його тимчасовим президентом. Це рішення визнали понад 50 країн. Попри санкції США та масові протести, сам Мадуро йти з посади не збирається, тож неспокій у Венесуелі триває. Останнім часом там виникали проблеми з електрикою та водою – із кранів текла вода з нафтою.

Дивіться відео про протести у Венесуелі: