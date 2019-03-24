22:06
24 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Про що мріє Путін. Ідеальні пенсіонери в Росії
      Вєсті Кремля
      20:05, 23 березня
      Вєсті.UA.Жир: Куди подівся диплом Луценка. Піраміда потреб Киви
      Вєсті.UA
      18:30, 23 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Російські літаки з військовими знову прибули до Венесуели

      892 Читать новость на русском
      До Венесуели вже вдруге прилетіли російські найманці, які до того прибували для охорони диктатора Мадуро
      До Венесуели вже вдруге прилетіли російські найманці, які до того прибували для охорони диктатора Мадуро / Twitter-акаунт guido olimpio

      До столиці Венесуели Каракаса прилетіли 2 літаки Міністерства оборони Росії – Іл-62 та Ан-124 – один із найбільших транспортних літаків у світі. На літаках прибули 99 російських військовослужбовців або ж бійців приватних військових компаній.

      Російські бійці прибули до Венесуели на чолі з генералом Василем Тонкошкуровим – начальником Головного штабу Сухопутних сил російської армії, повідомляє місцеве видання NoticieraDigital. Про це пишуть і блогери, які висвітлюють події у Венесуелі. У Міноборони Росії не коментують повідомлення про прибуття до Венесуели літаків.

      Читайте також: Росія – поранений ведмідь, що кидається навсібіч, – США про роль РФ у "венесуельському питанні"

      В інтернеті з'явилися фото і відео зі злітного поля. На кадрах зафіксована група чоловіків.

      Літаки прибули до Каракаса із Сирії через Дакар. Про це свідчать дані комп’ютерних програм, які відстежують місце перебування літака в реальному часі.

      Це вже не вперше російські бійці прибувають до Венесуели. Так, наприкінці січня близько 500 російських найманців прилетіли до Венесуели, щоб охороняти диктатора Ніколаса Мадуро від протестувальників. Серед прибулих були найманці приватної військової компанії "Вагнера", які донедавна воювали на стороні бойовиків на Донбасі. У Росії таку інформацію традиційно спростовували.

      А ще 30 січня у Москві приземлився літак російської авіакомпанії Nordwind, який вилетів з Венесуели з, ймовірно, 20 тоннами золота.

      Що відомо про події у Венесуелі? Наприкінці січня 2019 року у Венесуелі спалахнули багатотисячні протести проти політики президента-диктатора Ніколаса Мадуро та з вимогами про його відставку. За 6 років керування країною Мадуро завів її у глибоку економічну кризу. Так, за 2018 рік інфляція у Венесуелі сягнула понад мільйон відсотків. У країні бракує їжі, ліків та навіть туалетного паперу.

      Під час масових протестів у сутичках з правоохоронцями загинули від 4 до понад 25 осіб, сотні людей постраждали.

      Опозицію у Венесуелі очолив керівник парламенту Хуан Гуайдо. Національна асамблея країни проголосила його тимчасовим президентом. Це рішення визнали понад 50 країн. Попри санкції США та масові протести, сам Мадуро йти з посади не збирається, тож неспокій у Венесуелі триває. Останнім часом там виникали проблеми з електрикою та водою – із кранів текла вода з нафтою.

      Дивіться відео про протести у Венесуелі:

       

      blog_ava
      Як зірки шоу-бізнесу підтримують кандидатів у президенти
      сьогодні
      2868
      Теги: Новини Росії Венесуела авіація
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Рейтинги кандидатів, розчаровані Кримом та як США зміцнюють український флот: топ-5 блогів тижня
      сьогодні , 22:00 Рейтинги кандидатів, розчаровані Кримом та як США зміцнюють український флот: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 50
      Найсмішніші меми тижня: хот-дог Тимошенко, Нурсултан замість Астани, українська Путіна у Криму
      сьогодні , 20:01 Найсмішніші меми тижня: хот-дог Тимошенко, Нурсултан замість Астани, українська Путіна у Криму
      2192
      Жахливі деталі вбивства військового на Харківщині, "смертний вирок" Грибу – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Жахливі деталі вбивства військового на Харківщині, "смертний вирок" Грибу – топ-5 відео тижня
      421
      Розділяй та володарюй: як кандидати у президенти планують управляти державою?
      сьогодні , 19:00 Розділяй та володарюй: як кандидати у президенти планують управляти державою?
      Центр UA 3569
      Скільки заробляв чиновник, якого ув'язнили за премію самому собі
      сьогодні , 11:00 Скільки заробляв чиновник, якого ув'язнили за премію самому собі
      Тетяна Мартинюк 1562
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук