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      Аеропорт у Кропивницькому може отримати статус міжнародного

      51 Читать новость на русском
      Аеропорт у Кропивницькому
      Аеропорт у Кропивницькому / Фото з відкритих джерел

      На ремонт аеропорту для забезпечення виконання усіх необхідних стандартів планується виділити 35 мільйонів гривень. Отримати статус міжнародного аеропорт може вже восени цього року.

      За словами народного депутата України Олександра Горбунова під час прес-конференції, спочатку передбачалося державне фінансування аеропортів в Кропивницькому і Гостомелі, між якими повинні були розділити 90 мільйонів гривень. Однак, в НАУ прийняли рішення всі кошти направити на роботи в Гостомелі.

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      Зазначається, що після повторного розгляду комісією питання фінансування, було прийнято рішення виділити гроші на ремонт аеропорту з Фонду Державних інвестиційних пpоектів.

      Як результат, на відновлення, ремонт та забезпечення виконання умов відповідних стандартів направлено суму у розмірі 35 мільйонів гривень.

      Нагадаємо, що Міжнародний аеропорт "Ужгород", який припинив роботу в лютому 2016 року, відновив свою роботу після домовленостей з президентом Словаччини. Аеропорт запрацював 15 березня.

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      Теги: Новини України авіація Новини Кропивницького Гроші
      Джерело: 24 Канал
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