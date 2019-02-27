17:51
27 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 КОНФЛИКТ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И ПАКИСТАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шаманские методы России. Раздвоение у Путина
      Вєсті Кремля
      20:54, 26 февраля
      Вести.UA: Порошенко может возглавить "Квартал 95". Темные союзники Вилкула
      Вєсті.UA
      19:51, 26 февраля
      Наказаны и "вечно легитимные": почему дома топ-преступников до сих пор не перешли государству
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 КОНФЛИКТ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И ПАКИСТАНОМ

      Аэропорт "Жуляны" эвакуировали из-за сообщения о взрывчатке

      68 Читати новину українською
      Жуляны заминировали - аэропорт эвакуировали из-за взрывчатки
      Аэропрорт "Киев" / Фото з відкритих джерел

      Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского на данный момент эвакуируют из-за анонимного сообщения о заминировании.

      На странице аэропорта в Facebook указано, что 27 февраля в 14:55 служба аэропорта получила анонимное сообщение о заминировании.

      Читайте также: Boeing представила новый боевой дрон под управлением искусственного интеллекта

      Отмечается, что в настоящее время проводится эвакуация пассажиров из терминалов. На место отправились взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа, которые обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию.

      Аеропорт
      В аэропорту "Жуляны" проводится эвакуация // Аэропорт Киев

      Аеропорт
      Спецслужбы и кинологи ищут взрывчатку // Аэропорт Киев

      В пресс-службе аэропорта 24 каналу сообщили о том, что по состоянию на 16:30 проверка территории завершена и работа аэропорта возобновлена. Никаких взрывоопасных устройств взрывотехники не обнаружили.

       

       

      blog_ava
      KAZKA отказалась от участия в Евровидении-2019
      сегодня
      2618
      Теги: Новости Украины авиация
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Имения Сергея Таруты: как живет "обедневший" миллиардер
      сегодня , 17:30 Имения Сергея Таруты: как живет "обедневший" миллиардер
      Юлія Гілей 98
      У кого из ядерных стран больше всего боеголовок: инфографика
      сегодня , 17:25 У кого из ядерных стран больше всего боеголовок: инфографика
      215
      Добкин обозвал "го*няными людьми" ряд украинских артистов
      сегодня , 16:18 Добкин обозвал "го*няными людьми" ряд украинских артистов
      418
      Конфликт между Индией и Пакистаном: в чем суть и какие могут быть последствия для мира
      сегодня , 13:24 Конфликт между Индией и Пакистаном: в чем суть и какие могут быть последствия для мира
      1580
      Росія остаточно знищила "ополченців" з Донбасу
      сегодня , 17:00 Росія остаточно знищила "ополченців" з Донбасу
      Олексій Чибісов 1364
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      174 погибших: сегодня 15-я годовщина теракта "Норд-Ост"
       26 октября 2017 , 11:46
      Как выглядят парашютные прыжки десантников на воду: зрелищные фото
       24 августа 2016 , 00:30
      Рамос не извинился перед Кариусом за эпизод, который, возможно, решил судьбу голкипера
       24 сентября 2018 , 19:27
      Шальке может пожертвовать Коноплянкой, чтобы перехватить у Барселоны таланта Лилля
       7 ноября 2018 , 16:43
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук