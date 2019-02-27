Аэропорт "Жуляны" эвакуировали из-за сообщения о взрывчатке

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского на данный момент эвакуируют из-за анонимного сообщения о заминировании.

На странице аэропорта в Facebook указано, что 27 февраля в 14:55 служба аэропорта получила анонимное сообщение о заминировании.

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Отмечается, что в настоящее время проводится эвакуация пассажиров из терминалов. На место отправились взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа, которые обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию.



В аэропорту "Жуляны" проводится эвакуация // Аэропорт Киев



Спецслужбы и кинологи ищут взрывчатку // Аэропорт Киев

В пресс-службе аэропорта 24 каналу сообщили о том, что по состоянию на 16:30 проверка территории завершена и работа аэропорта возобновлена. Никаких взрывоопасных устройств взрывотехники не обнаружили.