Аеропорт "Жуляни" евакуювали через повідомлення про вибухівку
Міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського наразі евакуйовують через анонімне повідомлення про замінування.
На сторінці аеропорту у Facebook вказано, що 27 лютого о 14:55 служба аеропорту отримала анонімне повідомлення про замінування.
Читайте також: Boeing презентувала новий бойовий дрон під управлінням штучного інтелекту
Зазначається, що наразі проводиться евакуація пасажирів з терміналів. На місце вирушили вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група, які обстежать приміщення аеропорту та прилеглу територію.
В аеропорту "Жуляни" проводиться евакуація // Аеропорт Київ
Спецслужби та кінологи шукають вибухівку // Аеропорт Київ
У прес-службі аеропорту 24 каналу повідомили про те, що станом на 16:30 перевірку території летовища завершено та роботу аеропорту відновлено. Жодних вибухонебезпечних пристроїв вибухотехніки не виявили.