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      Аеропорт "Жуляни" евакуювали через повідомлення про вибухівку

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      Аеропрорт "Київ"
      Аеропрорт "Київ" / Фото з відкритих джерел

      Міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського наразі евакуйовують через анонімне повідомлення про замінування.

      На сторінці аеропорту у Facebook вказано, що 27 лютого о 14:55 служба аеропорту отримала анонімне повідомлення про замінування.

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      Зазначається, що наразі проводиться евакуація пасажирів з терміналів. На місце вирушили вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група, які обстежать приміщення аеропорту та прилеглу територію.

      Аеропорт
      В аеропорту "Жуляни" проводиться евакуація // Аеропорт Київ

      Аеропорт
      Спецслужби та кінологи шукають вибухівку // Аеропорт Київ

      У прес-службі аеропорту 24 каналу повідомили про те, що станом на 16:30 перевірку території летовища завершено та роботу аеропорту відновлено. Жодних вибухонебезпечних пристроїв вибухотехніки не виявили.

       

       

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      Теги: Новини України авіація
      Джерело: 24 Канал
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