Аеропорт "Жуляни" евакуювали через повідомлення про вибухівку

Міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського наразі евакуйовують через анонімне повідомлення про замінування.

На сторінці аеропорту у Facebook вказано, що 27 лютого о 14:55 служба аеропорту отримала анонімне повідомлення про замінування.

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Зазначається, що наразі проводиться евакуація пасажирів з терміналів. На місце вирушили вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група, які обстежать приміщення аеропорту та прилеглу територію.



В аеропорту "Жуляни" проводиться евакуація // Аеропорт Київ



Спецслужби та кінологи шукають вибухівку // Аеропорт Київ

У прес-службі аеропорту 24 каналу повідомили про те, що станом на 16:30 перевірку території летовища завершено та роботу аеропорту відновлено. Жодних вибухонебезпечних пристроїв вибухотехніки не виявили.