Также говорится о заминировании на станциях метро "Крещатик", "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Университет" и Центрального железнодорожного вокзала.

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Полицию информировали о минировании самолета в "Борисполе"

В данный момент правоохранители тщательно обследуют территории предполагаемо заминированных объектов на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов. При необходимости проводится эвакуация граждан,

– заявили в полиции.

В полиции Киева 24 каналу рассказали, что в письме о возможном заминировании не указали о каком самолет идет речь. Поэтому сейчас в аэропорту "Борисполь" полиция проверяет самолеты на наличие взрывчатки.

В настоящее время в "Борисполе" на онлайн-табло аэропорта указывается, что посадка и регистрация на рейсы продолжается.

Издание "РБК-Украина" сообщило, что полиция проверила факт наличия взрывчатки на станции "Дворец спорта". Взрывчатку там не нашли. Сейчас сообщили, что закрыли станцию "Университет".

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