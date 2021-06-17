Також мовиться про замінування на станціях метро "Хрещатик", "Золоті ворота", "Палац спорту", "Університет" та Центрального залізничного вокзалу.

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Поліцію повідомили про мінування літака в "Борисполі"

Зараз правоохоронці ретельно обстежують території ймовірно замінованих об'єктів на предмет виявлення вибухових чи інших підозрілих предметів. За необхідності проводиться евакуація громадян,

– заявили у поліції.

У поліції Києва 24 каналу розповіли, що у листі про ймовірне замінування не вказали про який літак мовиться. Тому наразі в аеропорту "Борисполь" поліція перевіряє літаки на наявність вибухівки.

Наразі в "Борисполі" на онлайн-таблі аеропорту мовиться, що посадка і реєстрація на рейси продовжується.

Видання "РБК-Україна" повідомило, що поліція перевірила ймовірність вибухівки на станції "Палац спорту". Вибухівку там не знайшли. Наразі повідомили, що зачинили станцію "Університет".

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