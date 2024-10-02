К счастью, пострадавших в результате взрыва нет. Об инциденте сообщило японское информационное агентство Kyodo News.

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В японском аэропорту сдетонировала бомба

Взрыв вызвала закопанная 227-килограммовая бомба американского производства времен Второй мировой войны. Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной ее внезапной детонации.

В результате взрыва на рулежной дорожке образовался кратер диаметром около 7 метров и глубиной 1 метр. Представители Министерства земельных ресурсов и транспорта заявили, что в момент взрыва поблизости не было самолетов.

Восстановить работу аэропорта надеются уже в четверг, 3 октября.

Справка. Аэропорт Миядзаки был построен в 1943 году как летный полигон Императорского флота Японии, с которого некоторые пилоты-камикадзе взлетали на миссии самоубийц.

В Минобороны Японии отметили, что в 2011 году в аэропорту уже находили два снаряда, которые не разорвались, впоследствии аналогичная находка случилась в 2021 году. В общем, на территории всей Японии все еще остаются сотни тонн неразорвавшихся бомб времен войны.