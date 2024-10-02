На щастя, постраждалих внаслідок вибуху немає. Про інцидент повідомило японське інформаційне агентство Kyodo News.

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В японському аеропорту здетонувала бомба

Вибух спричинила закопана 227-кілограмова бомба американського виробництва часів Другої світової війни. Наразі фахівці з'ясовують, що стало причиною її раптової детонації.

Внаслідок вибуху на рульовій доріжці утворився кратер діаметром близько 7 метрів і завглибшки 1 метр. Представники Міністерства земельних ресурсів і транспорту заявили, що в момент вибуху поблизу не було літаків.

Відновити роботу аеропорту сподіваються вже в четвер, 3 жовтня.

Довідка. Аеропорт Міядзакі був побудований в 1943 році як льотний полігон Імператорського флоту Японії, з якого деякі пілоти-камікадзе злітали на місії самогубців.

В Міноборони Японії зазначили, що в 2011 році в аеропорту вже знаходили два снаряди, які не розірвалися, згодом аналогічна знахідка трапилася в 2021 році. Загалом, на території всієї Японії все ще залишаються сотні тонн нерозірваних бомб часів війни.