В аэропорту Адена в Йемене, 30 декабря 2020 года прогремел мощный взрыв в момент, когда прибыл самолет с новым правительством. Кроме того, взрыв сопровождался выстрелами.

В результате взрыва есть погибшие и раненые. Об этом сообщает Alarabiya.

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Взрыв произошел внутри терминала аэропорта до высадки министров из самолета,

– говорится в сообщении.

Что известно о пострадавших

По данным СМИ, по меньшей мере 5 человек погибли.

Делегация политиков, прибывшая из Саудовской Аравии, не пострадала.

Ранения получили по меньшей мере 20 человек.

СМИ сообщают, что члены нового правительства прибыли из Эр-Рияда. Там они принесли присягу президенту Абду Рабби Мансуру Хади, который в 2015 году под угрозой казни бежал в Саудовскую Аравию.

Хади назначил новое правительство, в состав которого вошли представители сепаратистского переходного совета Южного Йемена, в декабре 2020 года.

Смотрите видео с места взрыва в Йемене:

В Йемене произошел взрыв в аэропорту: видео

Что известно о политической ситуации в Йемене