В аэропорту Йемена произошел взрыв, когда прибыл самолет с правительством: есть жертвы – видео
В аэропорту Адена в Йемене, 30 декабря 2020 года прогремел мощный взрыв в момент, когда прибыл самолет с новым правительством. Кроме того, взрыв сопровождался выстрелами.
В результате взрыва есть погибшие и раненые. Об этом сообщает Alarabiya.
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Взрыв произошел внутри терминала аэропорта до высадки министров из самолета,
– говорится в сообщении.
Что известно о пострадавших
- По данным СМИ, по меньшей мере 5 человек погибли.
- Делегация политиков, прибывшая из Саудовской Аравии, не пострадала.
- Ранения получили по меньшей мере 20 человек.
СМИ сообщают, что члены нового правительства прибыли из Эр-Рияда. Там они принесли присягу президенту Абду Рабби Мансуру Хади, который в 2015 году под угрозой казни бежал в Саудовскую Аравию.
Хади назначил новое правительство, в состав которого вошли представители сепаратистского переходного совета Южного Йемена, в декабре 2020 года.
Смотрите видео с места взрыва в Йемене:
В Йемене произошел взрыв в аэропорту: видео
Что известно о политической ситуации в Йемене
- В Йемене уже 5 лет продолжается вооруженный конфликт.
- Гражданская война идет между повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла", которые захватили столицу Сану и большую часть северных районов страны, и правительственными войсками Йемена.
- Войско правительства получает поддержку от Саудовской Аравии и ОАЭ.
- Из-за вооруженного конфликта около 3 миллионов жителей Йемена стали вынужденными переселенцами.
- Кроме того, люди уже длительное время находятся под угрозой голодной смерти.
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