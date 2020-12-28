В чешском городе Колин утром 28 декабря произошел взрыв на электростанции. Взрыв случился в результате пожара в угольной шахте, а здание электростанции получило повреждения.

Пожарные пытаются ликвидировать пожар, но, похоже, он продлится до полуночи. Об этом пишет чешское издание CeskaTelevize24.

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Здание в месте угольной шахты повреждено. Также повреждены и котлы. В результате пожара дым охватил весь город, а улицы, расположенные возле электростанции, также пострадали.

На месте пожара работают профессиональные пожарные. Им помогают обычные местные, которые собрались вокруг горящей электросанции.

K výbuchu v kolínské elektrárně došlo na zauhlovací cestě. Poškozená je budova elektrárny, ale zraněn zřejmě nikdo není. Plameny se šíří na střechu, s hašením pomáhá vrtulník s bambi vakem >> https://t.co/O8VbT5igGN pic.twitter.com/TwZycCc8p9 — CT24zive (@CT24zive) December 28, 2020

Сейчас мы не знаем ни причин пожара, ни масштабов убытков. Это все будет установлено с помощью расследования,

– рассказала пресс-секретарь компании Veolia Group, которой принадлежит электростанция.

Что интересно, тепло и электроэнергия в городе не исчезли. Компания продолжает поставлять электроэнергию, пока на электростанции продолжается пожар.

Город Колин в Чехии: карта