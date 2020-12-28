В Чехии произошел взрыв на электростанции: видео
В чешском городе Колин утром 28 декабря произошел взрыв на электростанции. Взрыв случился в результате пожара в угольной шахте, а здание электростанции получило повреждения.
Пожарные пытаются ликвидировать пожар, но, похоже, он продлится до полуночи. Об этом пишет чешское издание CeskaTelevize24.
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Здание в месте угольной шахты повреждено. Также повреждены и котлы. В результате пожара дым охватил весь город, а улицы, расположенные возле электростанции, также пострадали.
На месте пожара работают профессиональные пожарные. Им помогают обычные местные, которые собрались вокруг горящей электросанции.
Сейчас мы не знаем ни причин пожара, ни масштабов убытков. Это все будет установлено с помощью расследования,
– рассказала пресс-секретарь компании Veolia Group, которой принадлежит электростанция.
Что интересно, тепло и электроэнергия в городе не исчезли. Компания продолжает поставлять электроэнергию, пока на электростанции продолжается пожар.
Город Колин в Чехии: карта
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