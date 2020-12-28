В американском Нэшвилле 25 декабря взорвался фургон. Через несколько дней полиция обнародовала видео с моментом взрыва.

Инцидент удалось зафиксировать на камеры наблюдения. Видео опубликовали в твиттере местной полиции.

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На нем заметна мощная взрывная волна, которая идет от авто. Все пространство захватывает яркое пятно, которое вскоре отступает. Однако оставляет последствия – взрыв привел к разрушениям зданий, расположенных рядом.

Взрыв авто в Нэшвилле: смотрите видео момента инцидента

This is video of Friday morning's explosion recorded by an MNPD camera at 2nd Ave N & Commerce St. pic.twitter.com/3vaXhoUOAR — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 28, 2020

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