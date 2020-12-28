Взрыв авто в Нэшвилле: появилось видео момента инцидента
В американском Нэшвилле 25 декабря взорвался фургон. Через несколько дней полиция обнародовала видео с моментом взрыва.
Инцидент удалось зафиксировать на камеры наблюдения. Видео опубликовали в твиттере местной полиции.
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На нем заметна мощная взрывная волна, которая идет от авто. Все пространство захватывает яркое пятно, которое вскоре отступает. Однако оставляет последствия – взрыв привел к разрушениям зданий, расположенных рядом.
Взрыв авто в Нэшвилле: смотрите видео момента инцидента
Взрыв в Нэшвилле на Рождество: основное
- В центре Нэшвилла в штате Теннесси на Рождество взорвался фургон.
- В результате пострадали 3 человека. К счастью, они не получили серьезные ранения.
- На месте инцидента полицейские нашли останки. Впоследствии выяснилось, что они принадлежат 63-летнему местному жителю Энтони Квинн Уорнеру.
- Правоохранители считают взрыв умышленным и предполагают, что смертник просто совершил самоубийство таким образом.
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