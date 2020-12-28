Взрыв фургона в Нэшвилле организовал 63-летний местный житель Энтони Куинн Уорнер, именно его останки нашли на месте инцидента. Однако о его мотивах ничего точно не известно.

Во время пресс-конференции в воскресенье, 27 декабря, правоохранители в США сообщили, что окончательно установили лицо, организовавшее взрыв в Нэшвилле , штат Теннесси. Об этом рассказали в информационном агентстве АР .

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Теперь известно, что взрыв фургона в городе организовал 63-летний местный житель Энтони Куинн Уорнер. "Он был на месте взрыва и погиб", – сказал окружной прокурор Дональд Кокран.

Эти данные получили по итогам ДНК-теста человеческих останков , обнаруженных на месте взрыва.

"Нет никаких свидетельств того, что любые другие лица были причастны", – заверили в полиции, когда у них спрашивали о том, стоит ли ожидать в Нэшвилле новых взрывов. Впрочем, мотивы, собственно, Уорнера так и не удалось выяснить.

Коротко о взрыве в Нэшвилле на Рождество

В центре Нэшвилла (штат Теннесси, США) на католическое Рождество в ночь на 26 декабря взорвался фургон.

Чудом удалось избежать значительных жертв (пострадали только 3 человека и окружающие здания), так как из фургона звучали музыка и предупреждение, что вскоре произойдет беда. Благодаря этому многих людей удалось безопасно эвакуировать.

Правоохранители считают взрыв умышленным и предполагают, что смертник просто совершил самоубийство таким образом. Однако точно об этом не известно.

Президента США Дональда Трампа и избранного президента Джо Байдена проинформировали об инциденте.