Автофургон, взорвавшийся утром 25 декабря 2020 года в американском Нэшвилле, принадлежит 63-летнему Энтони Квину Уорнеру. Правоохранители считают, что он причастен к инциденту, и уже провели обыски в доме американца.

Детали расследования

Агенты ФБР 26 декабря обыскали дом Уорнера, который расположен в 18 километрах от Нэшвилла. Об этом со ссылкой на американские СМИ сообщает Meduza.

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По данным СМИ, 25 ноября Уорнер бесплатно передал всей дом в собственность женщины из Лос-Анджелеса. Впрочем, документы подписал только подозреваемый.

Кстати, именно возле дома Уорнера в 2019 году сделали фото, на котором виден белый автофургон, который взорвался на Рождество. К слову, соседи Ворнена рассказали, что авто стояло возле дома годами, впрочем сейчас его нет.

Следователи выясняют, было ли целью взрыва здание телекоммуникационной компании AT & T. Агенты ФБР уже опросили соседей подозреваемого, в частности относительно вероятной "паранойи по поводу 5G" у подозреваемого

Сейчас правоохранители активно работают для идентификации человеческих останков, которые обнаружили на месте взрыва.

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