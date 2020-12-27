ФБР проверяет, не было ли у причастного к взрыву авто в Нэшвилле паранойи из-за 5G, – СМИ
Автофургон, взорвавшийся утром 25 декабря 2020 года в американском Нэшвилле, принадлежит 63-летнему Энтони Квину Уорнеру. Правоохранители считают, что он причастен к инциденту, и уже провели обыски в доме американца.
Детали расследования
Агенты ФБР 26 декабря обыскали дом Уорнера, который расположен в 18 километрах от Нэшвилла. Об этом со ссылкой на американские СМИ сообщает Meduza.
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По данным СМИ, 25 ноября Уорнер бесплатно передал всей дом в собственность женщины из Лос-Анджелеса. Впрочем, документы подписал только подозреваемый.
Кстати, именно возле дома Уорнера в 2019 году сделали фото, на котором виден белый автофургон, который взорвался на Рождество. К слову, соседи Ворнена рассказали, что авто стояло возле дома годами, впрочем сейчас его нет.
Следователи выясняют, было ли целью взрыва здание телекоммуникационной компании AT & T. Агенты ФБР уже опросили соседей подозреваемого, в частности относительно вероятной "паранойи по поводу 5G" у подозреваемого
Сейчас правоохранители активно работают для идентификации человеческих останков, которые обнаружили на месте взрыва.
Взрыв автомобиля в Нэшвилле: что известно
- Трагедия случилась около 4 часов утра в центре Нэшвилла.
- В результате инцидента незначительные ранения получили 3 человека.
- Кроме того, сильно пострадали соседние здания.
- По данным полиции, взрыв был умышленным.
- Автомобиль был припаркован возле офиса AT & T Inc. Взрыв вызвал отключение телефонной связи, интернета и телевидения в центральной части штата Теннесси и некоторых соседних штатов.
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