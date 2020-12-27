Автофургон, який вибухнув зранку 25 грудня 2020 року в американському Нешвіллі, належить 63-річному Ентоні Квіну Ворнеру. Правоохоронці вважають, що він причетний до інциденту та вже провели обшуки у будинку американця.

Деталі розслідування

Агенти ФБР 26 грудня обшукали будинок Ворнера, який розташований за 18 кілометрів від Нешвілла. Про це з посиланням на американські ЗМІ повідомляє Meduza.

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За даними ЗМІ, 25 листопада Ворнер безкоштовно передав всій будинок у власність жінки з Лос-Анджелеса. Втім, документи підписав лише підозрюваний.

До речі, саме біля будинку Ворнера у 2019 році зробили фото на якому видно білий автофургон, що вибухнув на Різдво. До слова, сусіди Ворнена розповіли, що авто стояло біля будинку роками, втім зараз його немає.

Слідчі з'ясовують, чи була метою вибуху будівля телекомунікаційної компанії AT&T. Агенти ФБР вже опитали сусідів підозрюваного, зокрема щодо ймовірної "параної з приводу 5G" у підозрюваного

До слова, наразі правоохоронці активно працюють для ідентифікації людських решток, які виявили на місці вибуху.

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