Вибух фургона в Нешвіллі організував 63-річний місцевий мешканець Ентоні Квінн Ворнер, саме його останки знайшли на місці інциденту. Однак про його мотиви нічого достеменно не відомо.

Під час пресконференції у неділю, 27 грудня, правоохоронці у США повідомили, що остаточно встановили особу, яка організувала вибух у Нешвіллі, штат Теннессі. Про це розповіли в інформаційному агентстві АР.

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Тепер відомо, що вибух фургона в місті організував 63-річний місцевий мешканець Ентоні Квінн Ворнер. "Він був на місці вибуху і загинув", – сказав окружний прокурор Дональд Кокран.

Ці дані отримали за підсумками ДНК-тесту людських останків, виявлених на місці вибуху.

"Немає жодних свідчень того, що будь-які інші особи були причетні", – запевнили у поліції, коли у них запитували про те, чи варто очікувати у Нешвіллі нових вибухів. Утім, мотиви, власне, Ворнера так і не вдалося з'ясувати.

Коротко про вибух у Нешвіллі на Різдво

У центрі Нешвілла (штат Теннессі, США) на католицьке Різдво у ніч проти 26 грудня вибухнув фургон.

Дивом вдалося уникнути значних жертв (постраждали тільки 3 людини та навколишні будівлі), бо з фургона лунали музика та попередження, що невдовзі станеться біда. Завдяки цьому чимало людей вдалося безпечно евакуювати.

Правоохоронці вважають вибух умисним та припускають, що смертник просто вчинив самогубство у такий спосіб. Однак достеменно про це не відомо.

Президента США Дональда Трампа та обраного президента Джо Байдена повідомили про інцидент.

Дивіться моторошне відео з місця вибуху в Нешвіллі: