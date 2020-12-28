В американському Нешвіллі 25 грудня вибухнув фургон. Через кілька днів поліція оприлюднила відео з моментом вибуху.

Інцидент вдалося зафіксувати на камери спостереження. Відео опублікували у твіттері місцевої поліції.

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На ньому помітна потужна вибухова хвиля, яка йде від авто. Весь простір захоплює яскрава пляма, яка невдовзі відступає. Однак залишає наслідки – вибух призвів до руйнувань будівель, розташованих поряд.

Вибух авто в Нешвіллі: дивіться відео моменту інциденту

This is video of Friday morning's explosion recorded by an MNPD camera at 2nd Ave N & Commerce St. pic.twitter.com/3vaXhoUOAR — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 28, 2020

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