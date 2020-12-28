Вибух авто у Нешвіллі: з'явилося відео моменту інциденту
В американському Нешвіллі 25 грудня вибухнув фургон. Через кілька днів поліція оприлюднила відео з моментом вибуху.
Інцидент вдалося зафіксувати на камери спостереження. Відео опублікували у твіттері місцевої поліції.
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На ньому помітна потужна вибухова хвиля, яка йде від авто. Весь простір захоплює яскрава пляма, яка невдовзі відступає. Однак залишає наслідки – вибух призвів до руйнувань будівель, розташованих поряд.
Вибух авто в Нешвіллі: дивіться відео моменту інциденту
Вибух у Нешвіллі на Різдво: основне
- У центрі Нешвілла, що у штаті Теннессі на католицьке Різдво вибухнув фургон.
- У результаті постраждали 3 людини. На щастя, вони не отримали серйозні поранення.
- На місці інциденту поліцейські знайшли останки. Згодом з'ясувалося, що вони належать 63-річному місцевому жителю Ентоні Квінн Ворнеру.
- Правоохоронці вважають вибух умисним та припускають, що смертник просто вчинив самогубство у такий спосіб.
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