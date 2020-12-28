У чеському місті Коліні зранку 28 грудня стався вибух на електростанції. Вибух стався внаслідок пожежі у вугільній шахті, а будівля електростанції отримала пошкодження.

Пожежники намагаються ліквідувати пожежу, але, схоже, вона триватиме до півночі. Про це пише чеське видання CeskaTelevize24.

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Будівля в місці вугільної шахти пошкоджена. Також пошкоджені й котли. Внаслідок пожежі дим охопив усе місто так, а вулиці, розташовані біля електростанції, також постраждали.

На місці пожежі працюють професійні вогнеборці. Їм допомагають звичайні місцеві, які зібралися довкола електросанції, що палає.

K výbuchu v kolínské elektrárně došlo na zauhlovací cestě. Poškozená je budova elektrárny, ale zraněn zřejmě nikdo není. Plameny se šíří na střechu, s hašením pomáhá vrtulník s bambi vakem >> https://t.co/O8VbT5igGN pic.twitter.com/TwZycCc8p9 — CT24zive (@CT24zive) December 28, 2020

Наразі ми не знаємо ні причин пожежі, ні масштабів збитків. Це все буде встановлено за допомогою розслідування,

– розповіла речниця компанії Veolia Group, якій належить електростанція.

Що цікаво, тепло й електроенергія в місті не зникли. Компанія продовжує постачати електроенергію, поки на електростанції триває пожежа.

Місто Колін у Чехії: карта