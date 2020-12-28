У Чехії стався вибух на електростанції: відео
У чеському місті Коліні зранку 28 грудня стався вибух на електростанції. Вибух стався внаслідок пожежі у вугільній шахті, а будівля електростанції отримала пошкодження.
Пожежники намагаються ліквідувати пожежу, але, схоже, вона триватиме до півночі. Про це пише чеське видання CeskaTelevize24.
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Будівля в місці вугільної шахти пошкоджена. Також пошкоджені й котли. Внаслідок пожежі дим охопив усе місто так, а вулиці, розташовані біля електростанції, також постраждали.
На місці пожежі працюють професійні вогнеборці. Їм допомагають звичайні місцеві, які зібралися довкола електросанції, що палає.
Наразі ми не знаємо ні причин пожежі, ні масштабів збитків. Це все буде встановлено за допомогою розслідування,
– розповіла речниця компанії Veolia Group, якій належить електростанція.
Що цікаво, тепло й електроенергія в місті не зникли. Компанія продовжує постачати електроенергію, поки на електростанції триває пожежа.
Місто Колін у Чехії: карта
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