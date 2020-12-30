В аеропорту Ємену стався вибух, коли прибув літак з урядовцями: є жертви – відео
В аеропорту Адена, що у Ємені, 30 грудня 2020 року прогримів потужний вибух у момент, коли прибув літак з новим урядом. Крім того, вибух супроводжувався пострілами.
В результаті вибуху є загиблі та поранені. Наразі точна кількість жертв невідома. Про це повідомляє Alarabiya.
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Вибух трапився всередині терміналу аеропорту до висадки міністрів з літака,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про постраждалих
- За даними ЗМІ, щонайменше 5 людей загинули.
- Делегація політиків, яка прибула із Саудівської Аравії, не постраждала.
- Поранення отримали щонайменше 20 людей.
ЗМІ повідомляють, що члени нового уряду прибули з Ер-Ріяда. Там вони принесли присягу президенту Абду Раббі Мансуру Хаді, який у 2015 році під загрозою страти втік до Саудівської Аравії.
Хаді призначив новий уряд, до складу якого увійшли представники сепаратистської перехідної ради Південного Ємену, у грудні 2020 року.
Дивіться відео з місця вибуху у Ємені:
У Ємені стався вибух в аеропорту: відео
Що відомо про політичну ситуацію в Ємені
- У Ємені вже 5 років триває збройний конфлікт
- Громадянська війна йде між повстанцями-хуситами з шиїтського руху "Ансар Алла", які захопили столицю Сану і більшу частину північних районів країни, та урядовими військами Ємену,
- Військо уряду отримує підтримку від Саудівської Аравії та ОАЕ.
- Через збройний конфлікт близько 3 мільйони жителів Ємену стали вимушеними переселенцями.
- Крім того, люди вже тривалий час перебувають під загрозою голодної смерті.
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