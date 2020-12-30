В аеропорту Адена, що у Ємені, 30 грудня 2020 року прогримів потужний вибух у момент, коли прибув літак з новим урядом. Крім того, вибух супроводжувався пострілами.

В результаті вибуху є загиблі та поранені. Наразі точна кількість жертв невідома. Про це повідомляє Alarabiya.

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Вибух трапився всередині терміналу аеропорту до висадки міністрів з літака,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про постраждалих

За даними ЗМІ, щонайменше 5 людей загинули.

Делегація політиків, яка прибула із Саудівської Аравії, не постраждала.

Поранення отримали щонайменше 20 людей.

ЗМІ повідомляють, що члени нового уряду прибули з Ер-Ріяда. Там вони принесли присягу президенту Абду Раббі Мансуру Хаді, який у 2015 році під загрозою страти втік до Саудівської Аравії.

Хаді призначив новий уряд, до складу якого увійшли представники сепаратистської перехідної ради Південного Ємену, у грудні 2020 року.

Дивіться відео з місця вибуху у Ємені:

У Ємені стався вибух в аеропорту: відео

Що відомо про політичну ситуацію в Ємені