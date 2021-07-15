Причиной является то, что во время строительства нового терминала не хватило финансирования. Поэтому новую электроподстанцию не ввели в эксплуатацию.

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Во львовском аэропорту плохо работают кондиционеры

В пресс-службе аэропорта Львов рассказали, что на аэродроме невозможно включить системы кондиционирования на полную мощность.

В связи с недофинансированием объектов к Евро-2012, ряд объектов не введен в эксплуатацию, в том числе электроподстанцию ПС 110/6 киловатт, которая должна обеспечивать бесперебойное и независимое электропитание аэропорта,

– отметили в аэропорту "Львов".

То что кондиционеры работают не на всю мощность, создает дискомфорт в жаркие дни. Кроме этого, на аэродроме после урагана сломалась имеющаяся холодильная установка.

"Также проводятся ремонтные работы существующей холодильной установки, которая частично вышла из строя из-за недавней непогоды", – добавили в пресс-службе.

В аэропорту обещают починить систему охлаждения до конца этой недели, до 18 июля.

Интересно! Новый терминал А построили и открыли в 2012 году. Тогда ему присвоили имя Даниила Галицкого.