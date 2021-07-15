Причиною є те, що під час будівництва нового терміналу не вистачило фінансування. Тож нову електропідстанцію не ввели в експлуатацію.

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У львівському аеропорту погано працюють кондиціонери

У пресслужбі аеропорту Львів розповіли, що на летовищі неможливо увімкнути системи кондиціонування на повну потужність.

У зв'язку із недофінансуванням об'єктів до Євро-2012, ряд об'єктів не введено в експлуатацію, в тому числі електропідстанцію ПС 110/6 кіловат, яка має забезпечувати безперебійне та незалежне електроживлення аеропорту,

– зазначили в аеропорту "Львів".

Те що кондиціонери працюють не на всю потужність, створює дискомфорт у спекотні дні. Окрім цього, на летовищі після буревію зламалась наявна холодильна установка.

"Також проводяться ремонтні роботи існуючої холодильної установки, яка частково вийшла з ладу через нещодавню негоду", – додали у пресслужбі.

В аеропорту обіцяють полагодити систему охолодження до кінця цього тижня, до 18 липня.

Цікаво! Новий термінал А побудували та відкрили у 2012 році. Тоді йому присвоїли ім'я Данила Галицького.