Появилось видео, как именно в аэропорту Тель-Авива "паркуют" самолеты россии. На кадрах видно, как перед ним развеваются флагом Украины.

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Ранее в сети появились фото, как евреи молятся у Стены Плача в Иерусалиме. У них на плечах – украинские флаги.

К общей молитве о мире в Украине присоединился и посол Украины в Израиле.

Как встретили самолет страны-террористки в Тель-Авиве: смотрите видео

Кстати, Владимир Зеленский высказался о поддержке Израиля во время войны России против Украины. Президент нашего государства решил, что не чувствует нужной поддержки.

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