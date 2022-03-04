З'явилося відео, як саме в аеропорту Тель-Авіва "паркують" літаки росії. На кадрах видно, як перед ним розмахують прапором України.

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Раніше у мережі з'явилися фото, як євреї моляться біля Стіни Плачу у Єрусалимі. У них на плечах – українські стяги.

До спільної молитви за мир в Україні долучився і посол України в Ізраїлі.

Як зустріли літак країни-терористки у Тель-Авіві: дивіться відео

До слова, Володимир Зеленський висловився про підтримку Ізраїлю під час війни Росії проти України. Президент нашої держави вирішив сказав, що не відчуває потрібної підтримки.



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