Бронированную технику россияне традиционно прятали во дворе. Они накрыли ее шифером, которым был перекрыт дом.

На тему ВСУ на Харьковщине сбили еще один самолет оккупантов

Однако даже это не помогло российским захватчикам. Пограничники передали координаты побратимам из ВСУ, которые успешно нанесли огневое поражение по всем разведанным целям.

На вражеские позиции взошел "благодатный огонь" защитников Украины,

– добавили в пресс-службе ГПСУ.



Россияне прятали бронированную технику во дворе / Фото пресс-службы ГПСУ



ВСУ нанесли удары по позициям россиян / Фото пресс-службы ГПСУ

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российская сторона терпит значительные потери. По состоянию на 25 апреля, на войне погибли не менее 21 900 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

Вас может заинтересовать – ВСУ уничтожили самолет СУ-34 оккупантов в Харьковской области: смотрите видео