Броньовану техніку росіяни традиційно ховали у подвір'ї. Вони накрили її шифером, яким був перекритий будинок неподалік.

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Однак навіть це не допомогло російським загарбникам. Прикордонники передали координати побратимам із ЗСУ, які успішно завдали вогневого ураження по всіх розвіданих цілях.

На ворожі позиції зійшов "благодатний вогонь" захисників України,

– додали у пресслужбі ДПСУ.



Росіяни ховали броньовану техніку у подвір'ї / Фото пресслужби ДПСУ



ЗСУ завдали ударів по позиціях росіян / Фото пресслужби ДПСУ

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська сторона зазнає значних втрат. Станом на 25 квітня, на війні загинули щонайменше 21 900 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

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