Об истории невероятного спасения стало известно в начале февраля – тогда ГПСУ поделились, как удалось спасти пограничника, который получил записку: "Друг, пей и ползи за дроном". Теперь стало известно об истории аэроразведчиков, которые спасли бойцов с поля боя.

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Раненые не имели сил, чтобы ползти

Аэроразведчики роты ударных беспилотников "Шершни Довбуша" 68 ОЕБр рассказали, как спасли двух раненых бойцов на Купянском направлении. Спасенные защитники – Сергей с позывным "Мент" и Виктор с позывным "Тюня". Это два разных случая и истории спасения, однако их объединяют аэроразведчики 68 ОЕБр, которые не бросили собратьев на поле боя.

Военнослужащий Луганского пограничного отряда Сергей рассказал, как оказался в ловушке. По его словам, он был старшим группы. Он вместе с другими бойцами провел на позиции ночь, поэтому утром попросил, чтобы их подменили другие военные.

Не спали, замерзли, поэтому утром я попросил, чтобы нас поменяли. Но пришлось принять бой. Нашу технику подбили. Я не мог ходить, ребята начали меня эвакуировать. Над нами завис дрон, я сказал ребятам, чтобы они спасались. Они побежали и я остался в поле один,

– вспомнил Сергей.

Ночью, когда группу пытались эвакуировать, враг начал активные боевые действия. Раненый Сергей остался в поле ждать, когда его смогут вынести с поля боя, поскольку не мог ходить. Его заметили аэроразведчики, которые работают с ударными БпЛА. Когда они разглядели, что на поле ранен украинский защитник, то начали продумывать план действий.

"Мы предложили командованию план действий – принести дроном записку и горячий чай. В записке написали: "Друг, пей и ползи за дроном". Сергей не двигался, но мы увидели, что он моргает глазами", – рассказали разведчики.

Раненому Сергею было очень трудно ползти, но он смог перевернуться на живот и начал двигаться в направлении, который показывал дрон. Впоследствии его встретили наши бойцы и начали эвакуацию. Сергея тащили с позиции на позицию около трех километров.

Как аэроразведчики спасли раненых с поля боя: смотрите видео

Раненый провел 4 дня на поле боя

Другого раненого на Купянском направлении также спасли аэроразведчики 68 ОЕБр. Виктора с позывным "Тюня" удалось эвакуировать ночью, поскольку так было безопаснее.

"Трехсотых" было много, вынести их было невозможно. Нескольких бойцов удалось вывезти бронетранспортером. Мою машину россияне подбили. Металл был красным от температуры и я возле него грелся,

– рассказал Виктор.

Военный провел на поле боя 4 дня. В отличие от Сергея, Виктор двигаться уже не мог. Побратимы тащили его к позициям около ста метров.

"Для нас не важно, или это пограничник, или боец ССО, или кто-то из нашей бригады. Это в любом случае свой. Хочу передать ребятам, которые лежали в поле: извините, что так долго", – сказал аэроразведчик.