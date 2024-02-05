Спасти раненого пограничника помогли аэроразведчики 68-й ОЕБр. Раненому пришлось ползти 700 метров, чтобы дойти до пехотинцев, которые эвакуировали его.

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Трогательная история спасения пограничника

Сергей получил ранение во время боя на Сватовском направлении. Как он рассказал, вражеский дрон сбросил взрывчатку, которая нанесла ранения со спины и задела ногу. Один из собратьев помог Сергею наложить турникет, чтобы тот не потерял много крови.

Пограничник из 3 пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса был очень близко к вражеским позициям. С одной стороны российские войска были в 200 метрах, а с другой – за 100, поэтому безопасно эвакуировать раненого не было возможности.

Аэроразведчики 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша летали дроном и увидели, как раненый боец пытается ползти к позициям Сил обороны.

Дрон прилетел, посмотрел и улетел. Потом вернулся. Смотрю – он что-то несет. Ну, думал, что уже все... А он сбросил воду и записку,

– рассказал Сергей.

В записке говорилось: "Друг, пей и ползи за дроном!" В бутылке, что сбросили с беспилотника, был теплый чай, Сергей выпил его и начал ползти в направлении, который показывал дрон. В это же время дрон залетел к пехотинцам и показал им, что к ним ползет раненый.

Сергею с ранением было крайне трудно ползти, но он не оставлял жажды жизни и смог проползти около 700 метров до эвакуационной группы.

У меня было только одно желание, чтобы меня быстрее эвакуировали, потому что был напуган, голодный, холодный, очень перемерз,

– поделился пограничник.

Сейчас Сергей находится на лечении. Один из врачей отметил, что пограничнику очень повезло, что его удалось спасти. Его состояние оценивают как стабильное. Врач также добавил, что и бутылка с теплым чаем стала для бойца неотложной помощью, которая и спасла его.

Кадры невероятного спасения пограничника: смотрите видео

Сергей очень благодарен операторам дронов, которые его спасли. Он добавил, что выжил только благодаря аэроразведчикам, которые вывели его с поля боя.