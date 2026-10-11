В Москве из-за угрозы атак беспилотников и воздушных шаров ограничивали работу сразу четырех аэропортов, а самолеты президентского авиаотряда России не могли приземлиться вблизи столицы. В то же время украинские дроны продолжили проводить атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия и центры обработки данных, нанося удары по объектам, расположенным за тысячи километров от Украины.

Ведущий 24 Канала Игорь Гаврищак в своем обзоре проанализировал последствия этих атак, особенности новой воздушной тактики и уязвимость российской инфраструктуры. Он также рассмотрел возможные попытки Кремля использовать переговоры о частичном перемирии для ослабления американских санкций.

Аэростаты парализовали работу московских аэропортов

Из-за новой воздушной угрозы ограничения на полеты ввели сразу в четырех московских аэропортах: Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском. Согласно информации, приведенной в обзоре, было отменено около 85 рейсов, а еще почти 200 задержаны. Некоторые пассажиры ждали вылета около суток, в частности, один из рейсов в турецкую Анталию задержали на 18 часов.

Проблемы возникли и у президентского авиаотряда "Россия". Четыре специальных самолета не смогли совершить посадку во Внуково, где также расположен правительственный аэропорт Внуково-2. Ситуация совпала с возвращением российской делегации после визита Владимира Путина в Туркменистан.

Четыре спецсамолета президентского авиаотряда "Россия" кружили в зоне ожидания вблизи столицы. Три из них возвращались из Туркменистана, где завершился визит Путина,

– рассказал Гаврищак.

Два самолета, как сообщалось, могли перенаправить в Санкт-Петербург. При этом оставалось неизвестным, на каком именно самолете находился Путин и был ли он вообще среди пассажиров этих рейсов.

Особенностью воздушной угрозы стало использование не только традиционных ударных беспилотников, но и аэростатов. Сообщалось также о возможности размещения на них дополнительного оборудования или даже других летательных аппаратов, однако достоверных подробностей относительно такого оснащения не было.

Воздушные шары способны находиться на значительной высоте, а их конструкция отличается от обычных беспилотников. Из-за отсутствия жесткого корпуса и двигателя они, как пояснил ведущий, могут быть неудобными целями для определенных средств российской противовоздушной обороны.

Существует эффект "дыры в решете", поскольку обычный осколочно-фугасный снаряд или ракета рассчитаны на удар по твердой поверхности самолета или вертолета. В воздушном шаре нет твердых элементов или двигателей, которые можно было бы критически повредить. Снаряд просто проходит сквозь тоненькую оболочку,

– пояснил ведущий.

Еще одна особенность связана с давлением газа внутри оболочки. Если аэростат наполнен гелием или водородом, давление может быть близким к атмосферному, поэтому даже повреждение оболочки не обязательно приводит к мгновенному падению. Гаврищак предположил, что для поражения таких целей россиянам могут понадобиться средства с тепловым наведением, если на аэростатах установлены солнечные батареи или другая электроника, способная нагреваться.

Ведущий связал сложность борьбы с такими воздушными объектами с масштабом ограничений над Москвой. Российские аэропорты были вынуждены изменять графики полетов, а возвращение специальных самолетов после зарубежного визита Путина также оказалось под влиянием воздушной угрозы.

Украинские дроны достигли новых нефтяных целей за Уралом

Параллельно с воздушными ограничениями вокруг Москвы продолжались атаки на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Одной из целей стал Ухтинский нефтеперерабатывающий завод в Республике Коми, расположенный примерно в 1700 километрах от Украины. Удар по этому предприятию сопровождался пожаром, кадры которого обсуждались во время обзора.

Ухтинский НПЗ не входит в число крупнейших российских заводов, ведь его мощность составляет примерно 4,2 миллиона тонн переработки нефти в год. Однако после предыдущих украинских ударов по большим предприятиям в европейской части России более мелкие объекты, как пояснил Гаврищак, приобрели большее значение для топливного обеспечения центральных регионов.

Среди уже подвергшихся атакам предприятий он упомянул заводы в Кстове, Ярославле, Киришах, Рязани и Волгограде. Повреждение таких объектов, по его мнению, усиливает зависимость отдельных регионов от других перерабатывающих мощностей.

Ухтинский завод небольшой, 4,2 миллиона тонн нефти в год. Но именно на такие маленькие заводы сейчас перенаправлена работа для центральных регионов Российской Федерации, потому что местные НПЗ, которые работали на европейскую часть России, выбывают из строя,

– пояснил Гаврищак.

Также сообщалось о поражении небольшой нефтебазы в Белгородской области, где расположены пять резервуаров. Еще одним важным результатом последних атак ведущий назвал удар по Омскому НПЗ, который Генеральный штаб ВСУ, как отмечалось в эфире, подтвердил официально.

Омский завод является крупнейшим в России по мощности переработки и способен перерабатывать около 21 миллиона тонн нефти в год. Для его поражения украинским беспилотникам нужно было преодолеть чрезвычайно большое расстояние, которое в зависимости от маршрута могло составлять около 3000 километров.

Особое внимание Гаврищак уделил модификациям украинских ударных дронов. В частности, удар по Омску он связал с применением модернизированных аппаратов FP-6, которые назвал развитием платформы FP-1. Речь шла о возможностях Сил беспилотных систем выполнять боевые задачи далеко за пределами привычных дистанций.

Использовались модифицированные FP-1, которые теперь называются FP-6, они могут летать на большие расстояния. И долетели аж до Омска, а это три тысячи километров,

– подчеркнул ведущий.

Для атак на других направлениях, в частности по Ухтинскому НПЗ, могли применяться модифицированные беспилотники АН-196 РС, которые Гаврищак связал с развитием дрона "Лютый". Такие аппараты он отнес к вооружению, которое использует спецподразделение "Альфа" Службы безопасности Украины. По его убеждению, последние атаки демонстрируют возможности одновременной работы СБУ и Сил беспилотных систем по удаленным объектам российской инфраструктуры.

Удары по дата-центрам угрожают цифровой инфраструктуре России

Еще одним направлением украинских атак стали центры обработки данных российской компании "Яндекс". После удара по объекту в Сасово Рязанской области сообщалось об атаке на дата-центр в Калуге. По данным, приведенным в обзоре, украинские дроны в течение двух суток атаковали два из пяти больших дата-центров компании.

Крупнейший комплекс "Яндекса" расположен в Калуге. Его площадь составляет примерно 130 тысяч квадратных метров, а проектная мощность достигает 63 мегаватт. Строительство объекта, как отметил Гаврищак, началось в 2022 году.

Значение таких центров связано не только с хранением информации, но и с обеспечением работы цифровых сервисов. Ведущий сообщил о перебоях в работе платежных систем, сервисов такси и сайтов, которые он связал с последними атаками.

Сейчас не работают платежные системы, не работает "Яндекс-Такси", не работают сайты. Все падает и все просто лежит,

– рассказал Гаврищак.

Атаки на российские цифровые объекты он назвал зеркальным ответом на удары России по украинским дата-центрам. Уязвимость российских сервисов ведущий связал с высокой централизацией инфраструктуры, когда работа многих ресурсов зависит от сравнительно небольшого количества больших объектов.

Дата-центр в Сасово имеет мощность около 12 мегаватт, однако его значение не ограничивается этим показателем. По приведенной информации, там размещены сразу два из трех суперкомпьютеров "Яндекса": "Червоненкис" и "Ляпунов". Их использовали для развития технологий искусственного интеллекта, в частности для обучения нейросети YandexGPT.

В то же время дата-центр в Калуге значительно превосходит объект в Сасово по проектной мощности. Поражение таких больших комплексов может создавать серьезные проблемы для цифровых сервисов, хотя точный масштаб повреждений оборудования во время осмотра не уточнялся.

Всего у "Яндекса" пять больших дата-центров. И за последние двое суток наши дроны провели две атаки на два из них. В Сасово расположены два из трех суперкомпьютеров "Яндекса". Вы понимаете, насколько это важные объекты,

– отметил ведущий.

Остальные большие дата-центры компании, как сообщалось в обзоре, расположены во Владимире, Мытищах и Ивантеевке Московской области. Во Владимире также находится третий суперкомпьютер "Яндекса" под названием "Галушкин". Гаврищак предположил, что этот объект также может оказаться среди будущих целей, однако о подготовке конкретной атаки не сообщал.

Под удар попал завод, связанный с ракетами Х-101

В Тверской области России сообщалось о поражении Редкинского опытного завода. Информацию об атаке, как отметил ведущий, подтвердил губернатор региона. Предприятие входит в число больших химических производств области и имеет значение для российской военной промышленности.

Гаврищак обратил внимание на продукцию завода, которую связал с компонентами топлива для крылатых ракет Х-101 и Х-55. Такие ракеты использует российская стратегическая авиация, в частности самолеты Ту-95МС и Ту-160, которые проводят атаки против Украины.

Чем важен этот тверской завод? Потому что он производит компоненты топлива для ракет Х-101, Х-55. Именно тех ракет, которыми оснащается стратегическая авиация Российской Федерации – Ту-95МС и Ту-160,

– пояснил Гаврищак.

Российские крылатые ракеты остаются опасными во время комбинированных атак, когда одновременно применяются различные типы воздушных целей. Даже при наличии возможностей для их перехвата большой объем ракет и беспилотников создает дополнительную нагрузку на украинскую противовоздушную оборону.

Ведущий напомнил, что Украине нужны различные средства ПВО, а не только ракеты для систем Patriot. Особенно сложными остаются атаки, во время которых противник пытается перегрузить систему обороны большим количеством целей.

В то же время при отражении воздушной атаки в ночь на 9 октября украинские защитники продемонстрировали высокие результаты в борьбе с реактивными беспилотниками. По данным, приведенным в эфире, россияне задействовали 93 таких аппарата, из которых удалось сбить 77.

Уровень сбиваемости реактивных дронов – 83%, как и во время предыдущего отражения атаки. Но сейчас реактивных дронов летело вдвое больше. 93 летело, 77 было сбито. Это действительно большой успех,

– подчеркнул ведущий.

Гаврищак предположил, что при условии усиления поддержки со стороны партнеров Украина сможет в дальнейшем улучшать показатели уничтожения реактивных беспилотников и приближать их к результатам борьбы с обычными ударными дронами типа "Шахед" и "Герань-2". Пока же российские комбинированные атаки продолжают требовать значительных ресурсов украинской системы ПВО.

В Самаре после повторных ударов уничтожена часть нефтяных резервуаров

Одним из важнейших объектов последних атак стала линейно-производственная диспетчерская станция "Самара". Первые удары по ней были нанесены в начале октября, а после повторной атаки 8 октября на территории комплекса вновь возникли масштабные пожары.

Станция играет важную роль в российской нефтяной логистике, поскольку здесь сходятся четыре магистральных трубопровода. По данным, приведенным Гаврищаком, через нее ежегодно проходит около 140 миллионов тонн нефти, что он оценил примерно как треть российских объемов.

На этом узле также происходит смешивание нефти для формирования экспортного сорта Urals. От работы станции зависят поставки сырья на Куйбышевский, Новокуйбышевский и Сизранский нефтеперерабатывающие заводы Самарской области.

Это ключевая станция, где сходятся четыре магистрали. За год она пропускает 140 миллионов тонн нефти, а это треть всей нефти Российской Федерации. Также там смешивается и формируется нефть марки Urals,

– пояснил Гаврищак.

Масштаб объекта затрудняет его быстрое выведение из строя одним ударом. На территории ЛВДС "Самара" расположен 71 резервуар, и после первой атаки Генеральный штаб ВСУ, как отмечалось в обзоре, сообщал о поражении 14 из них.

Повторный удар задел другие объекты комплекса. По информации, которую ведущий привел со ссылкой на сообщение о пожаре и спутниковые снимки, на площадке нефтеперекачивающей станции "Самара-2" были разрушены четыре больших резервуара. На участке "Самара-1" продолжал тлеть резервуар, поврежденный во время предыдущей атаки.

Гаврищак еще после первого поражения обращал внимание, что большой номер резервуаров делает станцию важным объектом для повторных атак. Последние повреждения он оценил как существенное усиление ударов по одному из основных узлов российской нефтяной системы.

Вспомните мои слова, когда была первая атака и Генштаб подтверждал удары по 14 резервуарам. Я говорил, что нужно атаковать еще, там есть по чему бить. И второй залет был не менее важным,

– подчеркнул ведущий.

В целом после повторных ударов, по подсчетам Гаврищака, поврежденными или уничтоженными могли оказаться около двух десятков резервуаров, то есть примерно четверть их общего количества. Он выступил за продолжение атак по российской нефтяной инфраструктуре, несмотря на призывы Дональда Трампа воздержаться от таких ударов. Ведущий считает, что прекращать их целесообразно только после существенного ослабления возможностей российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Кремль может обменять частичное перемирие на снятие санкций

На фоне украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре появились сообщения о новых американских предложениях относительно частичного прекращения боевых действий. В частности, речь идет о возможном энергетическом и морском перемирии, которое предполагало бы ограничение взаимных атак по энергетическим объектам и договоренности в отношении Черного моря.

По информации NBC News, на которую сослался Гаврищак, новые идеи обсуждают представители Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Виткофф. С ними также должны были встретиться украинские переговорщики в Майами, где продолжались поиски возможных подходов к прекращению отдельных видов атак.

Ведущий скептически отнесся к таким инициативам. Он считает, что представители Трампа могут продвигать договоренности, которые не обеспечат Украине приемлемых условий, но позволят американской администрации объявить об определенном дипломатическом результате.

Когда я слышу, что Кушнер и Виткофф обсуждают новый мирный план, я между строк читаю: Кушнер и Виткофф придумали новые подходы, новые идеи относительно капитуляции Украины. И именно так я это воспринимаю,

– заявил Гаврищак.

Информацию о возможных российских требованиях в отношении санкций обнародовало также издание Kyiv Independent со ссылкой на американских и украинских чиновников. Согласно этим сообщениям, Москва может пытаться добиться ослабления экономических ограничений в обмен на согласие на энергетическое или морское перемирие.

В то же время Россия продолжает атаки на Украину, пытаясь улучшить свои позиции перед потенциальными переговорами. Гаврищак упомянул и заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, который заявил об отсутствии заинтересованности в трехсторонних переговорах и американских предложениях.

Возможные уступки Кремля, как предположил ведущий, могут быть связаны прежде всего с долгосрочными экономическими интересами. В США остаются замороженные российские активы на сумму примерно 4,9–5 миллиардов долларов, однако Москва вряд ли удовлетворится лишь одноразовым доступом к этим средствам.

Я не верю, что Кремль согласится на одноразовую выгоду. Они хотят перспективную выгоду,

– подчеркнул Гаврищак.

Гораздо больший интерес для российских властей может представлять ослабление санкций в отношении нефти и нефтепродуктов. Ограничения затрудняют экспорт, увеличивают расходы на перевозку и страхование грузов, а также влияют на возможности получения доходов от продажи энергоносителей.

Гаврищак напомнил, что Путин во время выступления в Валдайском дискуссионном клубе обращал внимание на проблемы экспорта российской нефти из-за санкций. Даже при возможности физически доставить груз покупателям расходы на его транспортировку и страхование остаются значительными.

Определенные прецеденты временного ослабления ограничений уже имели место. В начале войны на Ближнем Востоке администрация США, как напомнил ведущий, допускала временные исключения для отдельных партий российской нефти, находившихся в море. Такие решения объяснялись необходимостью стабилизировать мировые цены на энергоносители.

Теперь Кремль, по предположению Гаврищака, может стремиться к договоренностям не только в отношении действующих санкций, но и в отношении будущих ограничений американского энергетического сотрудничества с Россией. Среди потенциальных предметов переговоров он упомянул американские инвестиции в российскую нефтяную отрасль, в частности проекты типа "Сахалин-1", где ранее работала Exxon.

Другим возможным направлением является возобновление экономического сотрудничества вокруг газопроводов "Северный поток". Гаврищак сослался на сообщение Reuters о контактах российского представителя Кирилла Дмитриева со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, в ходе которых могли обсуждаться экономические интересы сторон.

В частности, он не исключил схем, при которых американские компании могли бы инвестировать в поставки российских энергоносителей или участвовать в их перепродаже. Однако конкретных подтвержденных договоренностей о возобновлении работы газопроводов в обзоре не приводилось.

Еще одним возможным инструментом США может быть давление на европейских партнеров. Гаврищак предположил, что Вашингтон способен увязывать вопросы безопасности восточного фланга НАТО и угроз со стороны России с требованиями к европейским государствам относительно уступок в области санкций.

Хотите, чтобы мы, как члены НАТО, вам помогали? Давайте пойдем на уступки России. Вариантов, думаю, много, где США могли бы пытаться сотрудничать с Россией,

– предположил ведущий, описывая возможную американскую позицию.

В то же время Гаврищак обратил внимание на позиции Украины и европейских государств, которые могут стать препятствием для невыгодных договоренностей с Кремлем. Он также предположил, что приближение выборов в Конгресс США и внутриполитические трудности Дональда Трампа могут удержать американскую администрацию от наиболее спорных решений в отношении России.

История с "Рыбаком" обнажила проблемы с санкциями

Вопрос об эффективности западных санкций возник и после сообщений о задержании основателя российского пропагандистского Telegram-канала "Рыбак" Михаила Звинчука. Этот ресурс имеет большую аудиторию и распространяет российские информационные материалы, связанные с войной против Украины.

Гаврищак напомнил, что Звинчук находится под западными ограничениями, а Соединенные Штаты предлагали вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию о нем. Несмотря на это, пропагандист, как сообщалось, отправился на отдых в Черногорию, где его задержали после взаимодействия местных органов с американскими и британскими партнерами.

Сначала появились предположения о возможной экстрадиции Звинчука в США или Украину. На ситуацию отреагировал даже Дмитрий Медведев, который в своем посте намекнул на возможность задержания европейцев или американцев для пополнения российского обменного фонда.

Однако впоследствии поступила информация, что экстрадиции не произошло, а задержанного якобы просто выдворили из Черногории.

Уже стало известно, что владельца Telegram-канала "Рыбар" все-таки не экстрадировали в Украину или США. Якобы его просто отпустили, выдворили из Черногории. И это, к сожалению, горько,

– сказал Гаврищак.

Еще больше вопросов вызвал маршрут, по которому Звинчук мог попасть в Черногорию. По информации, приведенной ведущим, перед этим он якобы беспрепятственно въехал в Германию, предъявив паспорт во время пограничного контроля.

Это произошло несмотря на сообщения о санкциях, под которыми пропагандист находится уже несколько лет. Гаврищак обратил внимание на противоречие между объявленными ограничениями и фактической возможностью лица, подпадающего под санкции, передвигаться по Европе.

Как так работают санкции? Мы уже неоднократно говорили, что не так важно, ввели санкции или нет, а важно, соблюдаете ли вы их,

– подчеркнул ведущий.

В случае со Звинчуком остаются вопросы о том, какие санкционные ограничения были применены и почему сообщения о задержании не привели к экстрадиции. Гаврищак обратил внимание, что под британскими санкциями находится также сеть "Рыбар", однако ее основатель, по широко распространенной информации, смог попасть в европейские страны, несмотря на эти ограничения.

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