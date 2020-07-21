Баварский автопроизводитель BMW первым отважился предложить клиентам использование революционной технологии – айфон в качестве цифрового автомобильного ключа под названием Digital Key.

С его помощью можно будет отключать большинство моделей, выпущенных после июля 2020 года. Об этом говорится в новом выпуске программы "Авто 24" на 24 канале.

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Делать это можно с помощью мобильных, которые работают на iOS 13. К тому же доступом можно поделиться с 5 друзьями через сервис iMessage.

Правда, BMW уже предлагал похожее решение, но оно имело ограниченный функционал и работало только с андроидом. Для айфонов предлагалась специальная карта, которую нужно было носить в чехле телефона. Теперь же все стало на свои места.



BMW Digital Key / Фото BimmerFile

Если вдруг в айфоне села батарея, ключ продолжит работать еще 5 часов. Первым новый функционал получит электрический седан BMW i4 в 2021 году.

Также в выпуске:

Один из самых ожидаемых электрических пикапов в мире Rivian R1T должен был поступить первым клиентам в конце 2020 года. Однако из-за COVID-19 его дебют был отложен на начало 2021 года.

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Смотрите полный выпуск программы "Авто24":