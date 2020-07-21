Баварський автовиробник BMW першим наважився запропонувати клієнтам використання революційної технології – айфон в якості цифрового автомобільного ключа під назвою Digital Key.

За його допомогою можна буде відмикати більшість моделей, випущених після липня 2020 року. Про це йдеться у новому випуску програми "Авто 24" на 24 каналі.

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Робити це можна за допомогою мобільних, які працюють на iOS 13. До того ж доступом можна поділитися з 5 друзями через сервіс iMessage.

Щоправда BMW вже пропонував схоже рішення, але воно мало обмежений функціонал і працювало лише з андроїдом. Для айфонів пропонувалася спеціальна карта, яку треба було носити в чохлі телефона. Тепер же все стало на свої місця.



BMW Digital Key / Фото BimmerFile

Якщо раптом в айфон сіла батарея, ключ продовжить працювати ще 5 годин. Першим новий функціонал отримає електричний седан BMW i4 в 2021 році.

Також у випуску:

Один з найочікуваніших електричних пікапів у світі Rivian R1T повинен був надійти до перших клієнтів наприкінці 2020 року. Проте через COVID-19 його дебют було відкладено на початок 2021 року.

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Дивіться повний випуск програми "Авто24":