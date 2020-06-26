Ford вигадав спосіб, який допоможе поліцейським ефективно дезінфікувати свої авто. Оскільки у них часто немає часу на ретельну очистку салону, довелося шукати альтернативні шляхи.

Оскільки коронавірус не витримує високих температур, інженери Ford вирішили за допомогою клімат-контролю підіймати температуру в салоні авто аж до 56 градусів. Про це йдеться у новому випуску програми "Авто 24" на 24 каналі.

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Для цього в автомобіль не потрібно встановлювати ніяке нове обладнання, досить додати нову функцію через оновлення програмного забезпечення.

В старіших моделях доведеться таки використовувати спеціальний прилад, який підключатимуть до діагностичного роз'єму авто.



Клімат-контроль Ford / Фото ABC7 New York

У Ford заявляють, що такий спосіб знищує 99% вірусів в салоні. А щоб поліцейський випадково не сів до салону авто, в якому відбувається процес очищення, фари авто мигатимуть увесь час, поки відбуватиметься процедура дезінфекції. Двері при цьому будуть заблоковані.

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Після певного часу машина прохолоне і її знову можна використовувати. Ford запевняє, що при високій температурі салону автомобіля нічого не загрожує. Адже на заводі машини тестують при температурі навіть 80 градусів.

Також у випуску:

Ізраїльський стартап Ree створив універсальну платформу-скейтборд для електрокарів.

Lego-копія Lamborghini Sian має коробку передач на 8 швидкостей і двигун V12 з рухомими поршнями.

Дивіться повний випуск програми "Авто24":