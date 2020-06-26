Ford придумал способ, который поможет полицейским эффективно дезинфицировать свои авто. Поскольку у них часто нет времени на тщательную очистку салона, пришлось искать альтернативные пути.

Поскольку коронавирус не выдерживает высоких температур, инженеры Ford решили с помощью климат-контроля поднимать температуру в салоне авто до 56 градусов. Об этом говорится в новом выпуске программы "Авто 24" на 24 канале.

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Для этого в автомобиль не нужно устанавливать никакое новое оборудование, достаточно добавить новую функцию через обновление программного обеспечения.

В старых моделях придется таки использовать специальный прибор, который будут подключать к диагностическому разъему автомобиля.

Климат-контроль Ford / Фото ABC7 New York

В Ford заявляют, что таким образом уничтожается 99% вирусов в салоне. А чтобы полицейский случайно не сел в салон авто, в котором происходит процесс очистки, фары авто будут мигать все время, пока будет происходить процедура дезинфекции. Двери при этом будут заблокированы.

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После определенного времени машина остынет и ее снова можно использовать. Ford уверяет, что при высокой температуре салону автомобиля ничего не угрожает. Ведь на заводе машины тестируют при температуре даже 80 градусов.

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Смотрите полный выпуск программы "Авто24":