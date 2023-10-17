"Минус" еще один командир ХАМАС: ЦАХАЛ ликвидировал еще одного высокопоставленного боевика

Израильская армия продолжает ликвидировать командование боевиков ХАМАС в Секторе Газа. Так стало известно, что ЦАХАЛ ликвидировал палестинского высокопоставленного боевика Аймана Нофаля.

Он также занимал должность члена Генерального военного совета ХАМАС. Палестинские боевики уже подтвердили утрату своего командира.

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ЦАХАЛ ликвидировал еще одного командира ХАМАС

Палестинская боевая группировка ХАМАС 17 октября заявила, что один из лидеров его вооруженного крыла был ликвидирован во время израильского удара по Сектору Газа. Это был боевик Айман Нофаль.

"Абу Ахмад" (позывной боевика – 24 Канал), член общего военного совета и командующий центральным командованием бригад Аль-Касам, был убит,

– говорится в заявлении.

Израильские военные не сразу подтвердили убийство командующего ХАМАС, однако впоследствии сделали это после того, как к ним обратились несколько изданий.



Аймана Нофаля ликвидировал ЦАХАЛ / Фото палестинских СМИ

Следует отметить, что у ЦАХАЛ Нофаля считали ответственным за теракты против обычных израильтян и сотрудников сил безопасности страны и за разработку и производство оружия. В Армии обороны Израиля уточнили, что устранение Нофаля явилось результатом совместных усилий Совместной службы безопасности Израиля и Управления военной разведки.

В ЦАХАЛ показали момент удара во время которого был уничтожен Айман Нофаль / Видео ЦАХАЛ из соцсети Х

Кроме того, в ЦАХАЛ также рассказали, что Нофаль принимал участие в планировании похищения израильского военного Гилада Шалита. Там отметили, что не остановятся, пока не ликвидируют ХАМАС.

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