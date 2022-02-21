Тысячи одесситов вышли на улицы, чтобы заявить о единстве перед возможным наступлением России, сообщает 24 канал. "Не отдадим Украину никому", – звучало в городе.

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Как говорят сами участники, подобная акция поддержки демонстрирует готовность защищать страну от любых угроз. Для того чтобы еще больше показать свою патриотичность, брали с собой государственные флаги.

Колонна прошла от Соборной площади до Потемкинской лестницы. В конце участники акции развернули 100-метровый флаг Украины. К тому же, одновременно с Югом Украины вышли на подобную акцию и жители Львова.

Марш единства во Львове

Однако без политических лозунгов и партийной символики. Только с государственными флагами, в вышитых сорочках и с национально-патриотическими плакатами. Среди участников: студенты, школьники, старшее поколение и даже белорусы.

Руководитель организации "Белорусский кризисный центр" Алексей Францкевич отметил, что белорусы всегда были вместе с Украиной и против российской агрессии.

Первый, кто отдал жизнь за независимую демократическую Украину на Майдане Незалежности, был именно Михаил Жизневский – белорус. Наша сила в единстве. Только вместе мы сможем победить нашего общего врага,

– рассказал Францкевич.

Люди пришли на марш целыми семьями. Один из участников-львовян говорит, что пришел семьей за единство Украины, а дочь взял, потому что молодое поколение следует воспитывать в правильном русле. "У нас Украина единая и потому мы здесь", – подчеркнул мужчина.

Примите во внимание! Участники Марша единства прошли от памятника Франко, по центральным улицам города и до Мемориала Небесной Сотни. В процессе шествия к колонне присоединялось все больше и больше людей.

Ветеранки Львова тоже поддержали акцию

Как отметила исполняющая обязанности главы организации "Женское ветеранское движение" Кристина Груник, Украина уже 8 лет перед лицом путинской угрозы, но сейчас видно, что происходит эскалация и откровенная угроза полномасштабного вторжения.

"Нам как никогда раньше нужно показать, что, несмотря на любые разносторонности и споры, Украина – единая и будет защищать свою землю до конца", – отметили в "Женском ветеранском движении".

Единичные акции в России

Между тем в России тоже решили поддержать Украину и сказать свое нет войне. Хотя не так массово, как в украинском государстве. На улицу вышли правозащитники и активисты.

В своих руках они держали плакаты с антивоенными призывами. Впрочем, в результате уже через короткое время силовики начали массовые задержания участников.

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К слову, одному из участников акции, Льву Пономареву уже 80 лет. Однако и почтенный возраст не уберег его от оков за выражение гражданской позиции. Теперь задержанные проведут по несколько суток в участках за участие в проукраинских митингах.