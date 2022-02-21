Тисячі одеситів вийшли на вулиці, щоб заявити про єдність перед можливим наступом Росії, інформує 24 канал. "Не віддамо Україну нікому", – лунало у місті.

До теми Тисячі людей з українськими стягами: в Одесі пройшов масштабний Марш єднання

Як кажуть самі учасники, така акція підтримки демонструє готовність захищати країну від будь-яких загроз. Для того, аби ще більше показати свою патріотичність, брали із собою державні прапори.

Колона пройшла від Соборної площі до Потьомкінських сходів. У кінці учасники акції розгорнули 100-метровий прапор України. До того ж одночасно з Півднем України повиходили на подібну акцію і жителі Львова.

Марш єдності у Львові

Проте без політичних гасел та партійної символіки. Лише з державними прапорами, у вишиванках та з національно-патріотичними плакатами. Серед учасників: студенти, школярі, старше покоління та навіть білоруси.

Керівник організації "Білоруський кризовий центр" Олексій Францкевич зазначив, що білоруси завжди були разом з Україною та проти російської агресії.

Перший, хто віддав життя за незалежну демократичну Україну на Майдані Незалежності, був саме Михайло Жизневський – білорус. Наша сила у єдності. Тільки разом ми зможемо перемогти нашого спільного ворога,

– розповів Францкевич.

Люди прийшли на марш цілими сім'ями. Один з учасників-львів'ян каже, що прийшов сім'єю за єдність України, а доньку взяв, бо молоде покоління варто виховувати у правильному руслі. "У нас Україна єдина і тому ми тут", – наголосив чоловік.

Зауважте! Учасники Маршу єдності пройшли від пам'ятника Франку, по центральних вулицях міста та аж до Меморіалу Небесної Сотні. У процесі ходи до колони доєднувалось все більше і більше людей.

Ветеранки Львова теж підтримали акцію

Як відзначила виконувачка обов'язків голови організації "Жіночий ветеранський рух" Христина Груник, Україна вже 8 років перед лицем путінської загрози, але зараз видно, що відбувається ескалація і відверта загроза повномасштабного вторгнення.

"Нам як ніколи раніше потрібно показати, що попри будь-які різнобічності та суперечки Україна – єдина і боронитиме свою землю до кінця", – наголосили у "Жіночому ветеранському руху".

Поодинокі акції в Росії

Тим часом у Росії теж вирішили підтримати Україну і сказати своє "ні" війні. Хоч не так масово, як в українській державі. На вулицю вийшли правозахисники та активісти.

У своїх руках вони тримали плакати з антивоєнними закликами. Утім у результаті вже за короткий час силовики почали масові затримання учасників.

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До слова, одному з учасників акції, Леву Пономарьову вже 80 років. Проте і поважний вік не вберіг його від кайданів за висловлення громадянської позиції. Тож тепер затримані проведуть по кілька діб у відділках за участь у проукраїнських мітингах.