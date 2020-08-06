В российском Хабаровске в течение месяца ежедневно проходят акции протеста в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Накануне на пути колонны митингующих оставили открытыми люки канализационных стоков.

Необычный способ борьбы с протестующими

Обычно хабаровские протестующие идут по проезжей части, несмотря на то, что эти акции местная власть не согласовывает. Одна из таких акций прошла 5 августа. Во время нее митингующие в очередной раз выкрикивали лозунги: "Я, мы, Сергей Фургал", "Путина – в отставку", "Нам Фургал надежду дал, Дегтярев ее отнял", "Мы идем по лужам, Путин нам не нужен", передает информационное агентство Znak.

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Когда колонна двинулась по проезжей части из машины гаишников в громкоговоритель протестующих попросили переместиться на тротуар. Однако люди не послушались. Никаких санкций к ним правоохранители не применили.

Чуть позже оказалось, что на пути следования колонны неизвестные открыли канализационные люки на проезжей части. Один из митингующих даже провалился, но полностью упасть в люк ему не дали, подхватив за руки. По словам очевидцев, подобные "диверсии" устраиваются не впервые.



В Хабаровске на пути митингующих открыли сточные люки / Фото: Znak

Об открытых люках участники акции рассказали правоохранителям. Те пообещали на это отреагировать.

Вероятно, что с помощью открытых люков власть решила бороться с митингами. Так как из-за массовости акций и нежелания спровоцировать еще большее недовольство обычная схема – ОМОН и автозак – будет неуместной.

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Протесты в Хабаровске: коротко