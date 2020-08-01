В Хабаровске 1 августа состоялась 22-я акция в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Протестующие прошлись маршем по центральным улицам, а потом устроили митинг возле здания областной администрации. Акции солидарности провели и в других российских городах.

Детали очередного митинга в Хабаровске

Уже 22-я по счету акция длилась 1 августа во Хабаровске примерно 2 часа, сообщает Meduza.

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Протестующие скандировали "Россия, выходи!", "Фургала – наш выбор!", "Долой царя!".

Акция проходила под проливным дождем. Точное количество людей на протесте неизвестно. СМИ пишут, что их несколько меньше, чем в предыдущие дни.

В администрации Хабаровска говорят, что митинговали около 3,5 тысячи человек. Там уменьшение масштабов акции связали с "падением интереса граждан к процессам, которые происходят и появлением на акциях поддержки представителей несистемной оппозиции и людей, которые используют площадку акции в собственных политических целях".

Задержанных нет

Полиция не задерживала протестующих. Однако стало известно, что после митинга, который проходил накануне правоохранители задержали двух человек. На них составили протоколы об участии в несанкционированной акции.

Всего за последние несколько дней протоколы составили уже на пять человек; двое из них впоследствии получили по несколько суток ареста.

К слову, на вечер 1 августа активисты запланировали новый митинг.

Протесты в Хабаровске / Фото из телеграмма "Штаба Навального в Хабаровске" и Meduza.io

В Хабаровске прошла уже 22-я акция протеста: смотрите видео

Вот сколько людей сегодня вышло на улицы Хабаровска pic.twitter.com/yFCaJInpfz — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) August 1, 2020

Барабанный бой: +1 к эпичности pic.twitter.com/qVe3FuFpzR — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) August 1, 2020

Акции протеста в других городах России

Во многих горождах 1 августа проходит мирная акция солидарности с жителями Хабаровска.

В частности, люди вышли на улицы в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Архангельске, Казани, Барнауле, Екатеринбурге, Пскове.

в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Архангельске, Казани, Барнауле, Екатеринбурге, Пскове. Уже есть и первое задержание. В Екатеринбурге на площади Труда полиция арестовала участника акции "Кормим голубей" Николая Улитина.

Так прошла акция в Екатеринбурге. В ней приняли участие около 100 человек. Фото: «Урал. МБХ медиа» pic.twitter.com/fVBor8NgBu — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 1, 2020

Ранее В Хабаровске люди устроили самый массовый митинг и требуют отставки Путина

Что известно о Сергее Фургале?

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в Хабаровске и доставили в Москву 9 июля.



Следствие обвиняет его в организации убийств двух бизнесменов, а также покушении на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах.

Протесты в Хабаровске: основное