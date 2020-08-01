Протесты в Хабаровске не утихают: прошла уже 22-я акция – фото, видео
В Хабаровске 1 августа состоялась 22-я акция в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Протестующие прошлись маршем по центральным улицам, а потом устроили митинг возле здания областной администрации. Акции солидарности провели и в других российских городах.
Детали очередного митинга в Хабаровске
Уже 22-я по счету акция длилась 1 августа во Хабаровске примерно 2 часа, сообщает Meduza.
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Протестующие скандировали "Россия, выходи!", "Фургала – наш выбор!", "Долой царя!".
Акция проходила под проливным дождем. Точное количество людей на протесте неизвестно. СМИ пишут, что их несколько меньше, чем в предыдущие дни.
В администрации Хабаровска говорят, что митинговали около 3,5 тысячи человек. Там уменьшение масштабов акции связали с "падением интереса граждан к процессам, которые происходят и появлением на акциях поддержки представителей несистемной оппозиции и людей, которые используют площадку акции в собственных политических целях".
Задержанных нет
Полиция не задерживала протестующих. Однако стало известно, что после митинга, который проходил накануне правоохранители задержали двух человек. На них составили протоколы об участии в несанкционированной акции.
Всего за последние несколько дней протоколы составили уже на пять человек; двое из них впоследствии получили по несколько суток ареста.
К слову, на вечер 1 августа активисты запланировали новый митинг.
Протесты в Хабаровске / Фото из телеграмма "Штаба Навального в Хабаровске" и Meduza.io
В Хабаровске прошла уже 22-я акция протеста: смотрите видео
Акции протеста в других городах России
- Во многих горождах 1 августа проходит мирная акция солидарности с жителями Хабаровска.
- В частности, люди вышли на улицы в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Архангельске, Казани, Барнауле, Екатеринбурге, Пскове.
- Уже есть и первое задержание. В Екатеринбурге на площади Труда полиция арестовала участника акции "Кормим голубей" Николая Улитина.
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Что известно о Сергее Фургале?
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в Хабаровске и доставили в Москву 9 июля.
Следствие обвиняет его в организации убийств двух бизнесменов, а также покушении на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах.
Протесты в Хабаровске: основное
- Акции протеста в городе продолжаются с 11 июля. Митинги проходят в ежедневном режиме.
- Больше всего людей выходят на улицы на выходных.
- Независимые СМИ писали, что 18 и 25 июля собрались от 15 до 50 тысяч человек.
- Власти оба раза официально говорила о 6,5 тысяче участников.