Протести в Хабаровську не стихають: пройшла вже 22-а акція – фото, відео
У Хабаровську 1 серпня відбулася 22-а акція на підтримку колишнього губернатора Сергія Фургала. Протестувальники пройшлися маршем центральними вулицями, а тоді влаштували мітинг поблизу будівлі обласної адміністрації. Акції солідарності провели й в інших російських містах.
Деталі чергового мітингу в Хабаровську
Вже 22-а за рахунком акція тривала 1 серпня у Хабаровську приблизно дві години, повідомляє Meduza.
Читайте також "Хабаровськ – це Україна": пропагандист Соловйов звинуватив українців у протестах в РФ
Протестувальники скандували "Росія, виходь!", "Фургала – наш вибір!", "Геть царя!".
Акція проходила під проливним дощем. Точна кількість людей на протесті невідома. ЗМІ пишуть, що їх дещо менше, ніж у попередні дні.
В адміністрації Хабаровська кажуть, що мітингували приблизно 3,5 тисячі людей. Там зменшення масштабів акції пов’язали з "падінням інтересу громадян до процесів, що відбуваються і появою на акціях підтримки представників несистемної опозиції та людей, які використовують майданчик акції у власних політичних цілях".
Затриманих немає
Поліція не затримувала протестувальників. Однак стало відомо, що після мітингу, який проходив напередодні, правоохоронці затримали двох людей. На них склали протоколи про участь у несанкціонованій акції.
Загалом за останні кілька днів протоколи склали вже на п'ятьох людей; двоє з них згодом отримали по кілька діб арешту.
До слова, на вечір 1 серпня активісти запланували новий мітинг.
Протести у Хабаровську / Фото з телеграму "Штабу Навального у Хабаровську" та Meduza.io
У Хабаровську пройшов вже 22-а акція протесту: дивіться відео
Акції протесту в інших містах Росії
- У багатьох містах 1 серпня проходить мирна акція солідарності з жителями Хабаровська.
- Зокрема, люди вийшли на вулиці в Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Архангельську, Казані, Барнаулі, Єкатеринбурзі, Пскові.
- Вже є і перше затримання. У Єкатеринбурзі на площі Праці поліція арештувала учасника акції "Годуємо голубів" Миколу Улітіна.
Раніше У Хабаровську люди влаштували наймасовіший мітинг і вимагають відставки Путіна
Що відомо про Сергія Фургала?Губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала затримали в Хабаровську і доставили до Москви 9 липня.
Слідство звинувачує його в організації вбивств двох бізнесменів, а також замаху на вбивство ще одного підприємця, скоєних в Хабаровському краї й Амурської області у 2004 – 2005 роках.
Протести у Хабаровську: основне
- Акції протесту у місті тривають з 11 липня. Мітинги проходять у щоденному режимі.
- Найбільше людей виходять на вулиці на вихідних.
- Незалежні ЗМІ писали, що 18 і 25 липня зібралися від 15 до 50 тисяч людей.
- Влада обидва рази офіційно говорила про 6,5 тисячі учасників.