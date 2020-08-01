У Хабаровську 1 серпня відбулася 22-а акція на підтримку колишнього губернатора Сергія Фургала. Протестувальники пройшлися маршем центральними вулицями, а тоді влаштували мітинг поблизу будівлі обласної адміністрації. Акції солідарності провели й в інших російських містах.

Деталі чергового мітингу в Хабаровську

Вже 22-а за рахунком акція тривала 1 серпня у Хабаровську приблизно дві години, повідомляє Meduza.

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Протестувальники скандували "Росія, виходь!", "Фургала – наш вибір!", "Геть царя!".

Акція проходила під проливним дощем. Точна кількість людей на протесті невідома. ЗМІ пишуть, що їх дещо менше, ніж у попередні дні.

В адміністрації Хабаровська кажуть, що мітингували приблизно 3,5 тисячі людей. Там зменшення масштабів акції пов’язали з "падінням інтересу громадян до процесів, що відбуваються і появою на акціях підтримки представників несистемної опозиції та людей, які використовують майданчик акції у власних політичних цілях".

Затриманих немає

Поліція не затримувала протестувальників. Однак стало відомо, що після мітингу, який проходив напередодні, правоохоронці затримали двох людей. На них склали протоколи про участь у несанкціонованій акції.

Загалом за останні кілька днів протоколи склали вже на п'ятьох людей; двоє з них згодом отримали по кілька діб арешту.

До слова, на вечір 1 серпня активісти запланували новий мітинг.

Протести у Хабаровську / Фото з телеграму "Штабу Навального у Хабаровську" та Meduza.io

У Хабаровську пройшов вже 22-а акція протесту: дивіться відео

Вот сколько людей сегодня вышло на улицы Хабаровска pic.twitter.com/yFCaJInpfz — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) August 1, 2020

Барабанный бой: +1 к эпичности pic.twitter.com/qVe3FuFpzR — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) August 1, 2020

Акції протесту в інших містах Росії

У багатьох містах 1 серпня проходить мирна акція солідарності з жителями Хабаровська.

Зокрема, люди вийшли на вулиці в Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Архангельську, Казані, Барнаулі, Єкатеринбурзі, Пскові.

в Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Архангельську, Казані, Барнаулі, Єкатеринбурзі, Пскові. Вже є і перше затримання. У Єкатеринбурзі на площі Праці поліція арештувала учасника акції "Годуємо голубів" Миколу Улітіна.

Так прошла акция в Екатеринбурге. В ней приняли участие около 100 человек. Фото: «Урал. МБХ медиа» pic.twitter.com/fVBor8NgBu — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 1, 2020

Раніше У Хабаровську люди влаштували наймасовіший мітинг і вимагають відставки Путіна

Що відомо про Сергія Фургала? Губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала затримали в Хабаровську і доставили до Москви 9 липня.



Слідство звинувачує його в організації вбивств двох бізнесменів, а також замаху на вбивство ще одного підприємця, скоєних в Хабаровському краї й Амурської області у 2004 – 2005 роках.

Протести у Хабаровську: основне