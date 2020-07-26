"Хабаровськ – це Україна": пропагандист Соловйов звинуватив українців у протестах в РФ
Відомий прокремлівський пропагандист і телеведучий Володимир Соловйов знову побачив "український слід" в російських протестах. Цього разу мовиться про масові мітинги в російському Хабаровську.
Володимир Соловйов у своєму телеграм-каналі заявив, що до мітингів у Хабаровську причетні українські активісти.
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Де Соловйов побачив у Хабаровську "українських провокаторів"
Він вважає, що активісти з України начебто почали "інформаційну кампанію" з метою розвалу Російської Федерації. На думку Соловйова, українці "розпалили акцію" в Хабаровську, жителі якого вже другий тиждень виходять на багатотисячні мітинги.
Сам він посилається на якісь чотири коментарі з соцмереж, серед яких начебто були заклики – "Хабаровськ – це Україна".
Крім того, в хід пішла традиційна для кремлівської пропаганди маніпуляція історичними фактами, а також згадки про велику українську діаспору в цьому регіоні.
Що відомо про діаспору українців у Хабаровську
- Хабаровськ у 1917 – 1922 роках був ключовим центром "Нової України" – співмірної за площею до європейської України. Тут діяли потужна українська громада, школи, кооперація. Видавались українські газети і, навіть, формувалось частини українського війська. А у 1930-их роках Хабаровськ став центром українізації Далекого Сходу.
- Саме місто власне заснував у 1858 році українець Яків Дяченко (він же заснував ще близько 30 населених пунктів на Далекому Сході). Про це мовиться в матеріалі "Історичної правди" – "Хабаровськ – дух свободи Нової України".
- У 2008 році, з нагоди 150-ліття міста, в самому центрі, на вулиці Тараса Шевченка, жителі Хабаровська відкрили йому пам'ятник. Бронзовий, у повний ріст.
- Українські історики не сумніваються, що серед протестувальників у сучасному Хабаровську є не лише онуки й правнуки українських переселенців, але також нащадки засланих у Хабаровський край бандерівців. Ймовірно це й викликає таку лють в кремлівських пропагандистів.
Хабаровська Українська Громада на першотравневій демонстрації 1917 року / Фото ІП
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Протести в Хабаровську: що треба знати
- У російському Хабаровську та інших містах Далекого Сходу вже понад два тижні тривають масштабні акції протесту. Люди вимагають звільнити арештованого губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала.
- Мітинг 25 липня вже назвали наймасовішим. За різними оцінками там зібралося від 60 до 90 тисяч людей. Хабаровські протестувальники вимагають також відставки Володимира Путіна, називаючи його в своїх лозунгах "царем".
- Губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала затримали в Хабаровську і доставили до Москви 9 липня. Слідство звинувачує його в організації вбивств двох бізнесменів, а також замаху на вбивство ще одного підприємця, скоєних в Хабаровському краї й Амурської області у 2004 – 2005 роках.
Де розташований Хабаровськ: