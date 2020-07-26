Відомий прокремлівський пропагандист і телеведучий Володимир Соловйов знову побачив "український слід" в російських протестах. Цього разу мовиться про масові мітинги в російському Хабаровську.

Володимир Соловйов у своєму телеграм-каналі заявив, що до мітингів у Хабаровську причетні українські активісти.

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Де Соловйов побачив у Хабаровську "українських провокаторів"

Він вважає, що активісти з України начебто почали "інформаційну кампанію" з метою розвалу Російської Федерації. На думку Соловйова, українці "розпалили акцію" в Хабаровську, жителі якого вже другий тиждень виходять на багатотисячні мітинги.

Сам він посилається на якісь чотири коментарі з соцмереж, серед яких начебто були заклики – "Хабаровськ – це Україна".

Крім того, в хід пішла традиційна для кремлівської пропаганди маніпуляція історичними фактами, а також згадки про велику українську діаспору в цьому регіоні.

Що відомо про діаспору українців у Хабаровську

Хабаровськ у 1917 – 1922 роках був ключовим центром "Нової України" – співмірної за площею до європейської України. Тут діяли потужна українська громада, школи, кооперація. Видавались українські газети і, навіть, формувалось частини українського війська. А у 1930-их роках Хабаровськ став центром українізації Далекого Сходу.

Саме місто власне заснував у 1858 році українець Яків Дяченко (він же заснував ще близько 30 населених пунктів на Далекому Сході). Про це мовиться в матеріалі "Історичної правди" – "Хабаровськ – дух свободи Нової України".

(він же заснував ще близько 30 населених пунктів на Далекому Сході). Про це мовиться в матеріалі "Історичної правди" – "Хабаровськ – дух свободи Нової України". У 2008 році, з нагоди 150-ліття міста, в самому центрі, на вулиці Тараса Шевченка, жителі Хабаровська відкрили йому пам'ятник. Бронзовий, у повний ріст.

Українські історики не сумніваються, що серед протестувальників у сучасному Хабаровську є не лише онуки й правнуки українських переселенців, але також нащадки засланих у Хабаровський край бандерівців. Ймовірно це й викликає таку лють в кремлівських пропагандистів.



Хабаровська Українська Громада на першотравневій демонстрації 1917 року / Фото ІП

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Протести в Хабаровську: що треба знати

У російському Хабаровську та інших містах Далекого Сходу вже понад два тижні тривають масштабні акції протесту. Люди вимагають звільнити арештованого губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала.

Мітинг 25 липня вже назвали наймасовішим. За різними оцінками там зібралося від 60 до 90 тисяч людей. Хабаровські протестувальники вимагають також відставки Володимира Путіна, називаючи його в своїх лозунгах "царем".

Губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала затримали в Хабаровську і доставили до Москви 9 липня. Слідство звинувачує його в організації вбивств двох бізнесменів, а також замаху на вбивство ще одного підприємця, скоєних в Хабаровському краї й Амурської області у 2004 – 2005 роках.

Де розташований Хабаровськ: